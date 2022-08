Ropa wyraźnie staniała

Inwestorzy obawiali się, że eskalacja wewnętrznego konfliktu w Iraku spowoduje spadek eksportu ropy z tego kraju. We wtorek pojawiły się uspokajające doniesienia, że praca eksportowych portów w Iraku nie została zakłócona. Analitycy zwracali uwagę na dużą zmienność w trakcie wtorkowego handlu, czemu sprzyjała najniższa od sześciu lat płynność rynku. Inwestorzy czekają na poniedziałkowe spotkanie OPEC+, na którym może zapaść decyzja o zmniejszeniu wydobycia, co sygnalizowała niedawno Arabia Saudyjska.

Na zamknięciu sesji na NYMEX kurs baryłki ropy WTI z październikowych kontraktów spadał o 5,5 proc. do 91,64 USD. To najniższa jej cena od ponad tygodnia. Baryłka ropy Brent z październikowych kontraktów drożała na zamknięciu sesji na ICE Futures Europe o 5,5 proc. do 99,31 USD. To również najniższa cena od 22 sierpnia. Ropa Brent z najmocniej handlowanych, listopadowych kontraktów staniała o 5,0 proc. do 97,84 USD.