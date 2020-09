Prezydent Rosji Władimir Putin udzielił w poniedziałek Białorusi 1,5 mld USD pożyczki. Podczas spotkania w Soczi poprosił go o to Aleksander Łukaszenka, pisze Reuters.

W ostatni weekend, gdy ponad 100 000 demonstrantów po raz piąty z rzędu wyszło na ulice Mińska, by protestować przeciwko wynikowi wyborów, prezydent Białorusi udał się do Soczi, by spotkać się tam z Władimirem Putinem.