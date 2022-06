Rosja została drugim co do wielkości eksporterem ropy w Indiach

W maju Rosja awansowała na drugiego co do wielkości dostawcę ropy naftowej do Indii, spychając Arabię Saudyjską na trzecie miejsce. Jak wynika z danych ze źródeł handlowych, numerem jeden wciąż pozostaje Irak – donosi agencja Reutersa.

Andrey Rudakov