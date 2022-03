Rosjanie kupują złoto aby ratować oszczędności

Znaczący wzrost zakupów złota przez Rosjan skłonił bank centralny do wstrzymania własnych zakupów kruszcu w bankach komercyjnych. Ogłosił, że celem jest zapewnienie jego dostatecznej podaży. Sberbank, największy rosyjski bank poinformował, że popyt na fizyczne złoto i pallad wzrósł w Rosji czterokrotnie. Dlatego planuje zwiększenie liczby miejsc sprzedaży kruszców.

Cena złota dochodziła do 2070 USD w ubiegłym tygodniu w związku ze strachem przed inflacją wynikającą z gwałtownej zwyżki cen surowców, m.in. ropy, po napaści Rosji na Ukrainę. W ostatnich dniach notowania złota jednak spadają. We wtorek jego kurs spada o 1,7 proc. do 1927 USD za uncję.