Roślinne mięso na stole Kowalskiego

W Polsce na sklepowych półkach coraz częściej pojawiają się wegańskie zamienniki mięsa. Producenci reagują na zwiększony popyt.

Sektor żywności wegetariańskiej i wegańskiej, w tym roślinnej alternatywy dla mięsa, choć wciąż stanowi niewielki ułamek rynku, z niszy coraz śmielej przechodzi do głównego nurtu. W skali globalnej, jak wskazują prognozy Boston Consulting Group, w 2035 r. rynek roślinnych zamienników może osiągnąć wartość 290 mld USD. W Polsce wartość rynku produktów roślinnych w 2020 r. sięgnęła 600 mln zł, zaliczając wzrost aż o 28 proc. r/r. (dane NielsenIQ).

Spory wpływ na dalszy wzrost w tym segmencie mogą mieć m.in. widoczne już teraz biznesowe ruchy międzynarodowych korporacji. W ostatnich dniach np. Unilever, czyli właściciel m.in. marki Knorr, ogłosił strategię wzmocnienia swojego wegetariańskiego brandu — Vegetarian Butcher. W swoich globalnych strukturach właśnie rozpoczął współpracę z firmą Enough (wcześniej 3F BIO), posiadającą kompetencje do produkcji zamienników mięsa (z białka z grzybów). Unilever zwiększy tym samym w ofercie liczbę produktów roślinnych.

Carla Hilhorst, wicedyrektor wykonawcza ds. badań i rozwoju w dziale Foods & Refreshment w Unileverze, podkreśliła, że produkty stanowiące alternatywę dla mięsa są jednym z najszybciej rozwijających się segmentów w koncernie. W 2020 r. wartość sprzedaży produktów marki Vegetarian Butcher wzrosła o ponad 70 proc. Strategia rozwoju natomiast zakłada wzrost sprzedaży w latach w 2025-27 do poziomu 1 mld EUR.

W Polsce produkty Vegetarian Butcher są sprzedawane w sklepach sieci Carrefour.

Polska na celowniku wegebiznesów

We Frisco, Auchan, Auchan Direct, Organic Farma Zdrowia np. można kupić tzw. mięso roślinne firmy Heura. Barceloński start-up do Polski wszedł w kwietniu 2021 r. W skali globalnej (aktywność w 16 krajach) poprzedni rok zamknął obrotami na poziomie 8 mln EUR, zaliczając r/r trzykrotny wzrost. Nie przeszkodziła mu w tym pandemia COVID-19, która mocno odbiła się na sektorach gastronomicznym i hotelarskim — przed pandemią odpowiadały za 40 proc. obrotów firmy, a ich udział spadł do 20 proc. Heura zwiększyła natomiast obecność w supermarketach.

Obecnie zabiega o finansowanie społecznościowe na CrowdCube w ramach rundy A. Pieniądze mają umożliwić prace nad nowymi produktami i dalszą ekspansję zagraniczną.

Jak podaje Heura, wśród jej pierwszych inwestorów są np. Oscar Pierre (współzałożyciel marki Glovo) oraz fundusze: New Crop Capital (USA), Green Monday (Hongkong) czy Kale United (Szwecja).

Alternatywa dla mięsa: Marc Coloma i Bernat Ananos, współzałożyciele Heury, dostrzegli globalny trend żywieniowy i postawili na roślinne zamienniki mięsa. Hiszpański start-up sprzedaje produkty w 16 krajach, od niedawna także w Polsce. Ma apetyt na więcej. materiały prasowe

Polscy producenci gonią świat

Piotr Grabowski, współzałożyciel akceleratora dla start-upów z sektora spożywczego — foodtech.ac, wyjaśnia, że segment roślinnych zamienników mięsa w Polsce jest jeszcze bardzo młody. Za rodzimego prekursora uznaje Polsoję, za którą poszli twórcy takich marek, jak Bezmięsny Mięsny, Dobra Kaloria czy korzystający ze wsparcia foodtech.ac Roślinny Qurczak.

Podkreśla, że jeszcze do niedawna popyt na tego rodzaju produkty generowali głównie zaopatrujący się w specjalistycznych sklepach wegetarianie i weganie. Obecnie, w związku z coraz popularniejszym trendem ograniczania mięsa w diecie i dbałości o środowisko naturalne, roślinna alternatywa produktów odzwierzęcych jest już dostępna w popularnych hipermarketach, a nawet dyskontach. Zaczynają więc być na wyciągnięcie ręki.

Co ciekawe, roślinne odpowiedniki wyrobów mięsnych dostarczać zaczęli także tradycyjni producenci mięsa, np. Tarczyński. W kraju rodzi się też coraz więcej małych spółek z sektora foodtech.