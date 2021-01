Rośnie optymizm w światowym przemyśle

Menedżerowie i inwestorzy liczą na solidne ożywienie gospodarcze w 2021 r.

Przełom roku jest bardzo słaby pod względem sytuacji epidemicznej, ale bardzo dobry pod względem sytuacji gospodarczej w przemyśle. Wskaźniki koniunktury oraz twarde dane świadczą o tym, że aktywność przemysłowa rośnie. Są prawdopodobnie dwa czynniki, które pomagają producentom. Pierwszy to substytucja wydatków konsumpcyjnych z usług w kierunku towarów. Drugi to poprawa oczekiwań dotyczących koniunktury w 2021 r., co zwiększa popyt inwestycyjny.

Początek miesiąca zawsze przynosi kilka ciekawych zestawów danych. Indeksy PMI pokazują, jak menedżerowie zamówień w firmach przemysłowych oceniają otoczenie gospodarcze. W grudniu polski PMI dla przetwórstwa wzrósł do 51,7 pkt (wobec 50,8 pkt w listopadzie), a w strefie euro 55,2 pkt (wobec 53,8 pkt). Każdy odczyt powyżej 50 oznacza, że większość menedżerów ocenia dobrze kondycję, perspektywy i otoczenie swoich firm. Jednocześnie warto patrzeć na twarde dane o koreańskim eksporcie, które mogą być uznawane za papierek lakmusowy dla światowego przemysłu – dane pojawiają się szybko po końcu miesiąca i są wysoko skorelowane z globalną produkcją przemysłową (Korea Południowa to duży dostawca przetworzonych komponentów dla przemysłu). W grudniu koreański eksport wzrósł, licząc w dolarach, aż o 12,6 proc. rok do roku. Był to najwyższy wynik od 26 miesięcy. Należy traktować to jako sygnał rosnącego popytu w światowych łańcuchach dostaw. Poprawę koniunktury przemysłowej widać na giełdzie papierów wartościowych. Na pierwszej sesji w roku był bardzo duży popyt na akcje firm przemysłowych, takich jak: KGHM, Kęty, JSW, Famur, Stalprodukt czy Cognor. Akcje pierwszej ze spółek zdrożały o ponad 5 proc. To sugeruje, że inwestorzy szykują się na solidne ożywienie gospodarcze w 2021 r. Ważnym czynnikiem napędzającym ożywienie w przemyśle ma być popyt sektora budowlanego. To dlatego drożeją akcje spółek, które dostarczają surowce istotne dla budownictwa (lub powiązane z takimi w łańcuchu dostaw). Jest to prawdopodobnie spowodowane przekonaniem o zmianie w priorytetach polityki gospodarczej w dużych krajach. O ile rok 2020 stał pod znakiem ratowania firm i pracowników przed upadłością i bezrobociem, o tyle 2021 będzie stał pod znakiem stymulowania gospodarek za pomocą inwestycji publicznych. Menedżerowie i inwestorzy mogą jednak nie doceniać wstrząsu, jakim w krótkim okresie będzie przedłużanie restrykcji epidemicznych. Z doniesień mediów wynika, że Niemcy mają przedłużyć restrykcje (czyli m.in. zamknięcie sklepów) do końca stycznia. Wielka Brytania ma wkrótce zaostrzyć ograniczenia w ruchu ludności. Niewykluczone, że na podobne kroki zdecydują się kolejne państwa. Początek roku pod względem sytuacji epidemicznej jest gorszy od oczekiwań. Optymizm w przemyśle jest w dużej mierze spowodowany oczekiwaniami, ale jeżeli sytuacja bieżąca i oczekiwania będą się rozjeżdżać, to optymizm może zostać przytemperowany.