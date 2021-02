Rośnie przemyt paliwa do Indii

Po gwałtownym wzroście cen paliwa w Indiach rośnie skala kontrabandy tego towaru.

Według danych GlobalPetrolPrices.com ceny benzyny przekroczyły w kilku regionach tego drugiego pod względem ludności kraju na świecie poziom 100 rupii za litr (ponad 5,12 zł/l) i są najwyższe w całej Azji Południowej. W rezultacie część paliwa, jaka przez Indie jest eksportowana do sąsiednich krajów wraca przemycana przez nieszczelne granice. Co ciekawe, jak podkreśla agencja Bloomberg, dochodzi do takich paradoksów, że do Indii trafia paliwo z Nepalu, który w 100 proc. importuje wyroby ropopochodne od południowego sąsiada.

Wpływ na wysokie ceny paliw ma ostatni rajd na rynku ropy, której notowania wzrosły do najwyższych poziomów od ponad roku. Na to nakładają się bardzo wysokie stawki podatkowe. Szacuje się, że w cenie paliwa sprzedawanego w Indiach blisko 60 proc. stanowią właśnie podatki.

Przemycane paliwo jest coraz częściej sprzedawane wzdłuż przygranicznych dróg prosto z kanistrów.

Indie są trzecim na świecie pod względem wielkości konsumentem ropy naftowej, a import stanowi aż 85 proc. zapotrzebowania kraju na surowiec.