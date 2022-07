Rośnie ryzyko recesji w strefie euro

Prawdopodobieństwo skurczenia się gospodarki wzrosło do 45 proc. z 30 proc. w poprzednim badaniu i 20 proc. przed inwazją Rosji na Ukrainę. Niemcy, jeden z najbardziej narażonych członków bloku walutowego na cięcia w rosyjskich dostawach energii, z większym prawdopodobieństwem odnotują spadek produkcji gospodarczej.

Prognozy inflacji zostały podniesione na podstawie poprzedniego sondażu, choć nadal oczekuje się, że wzrost cen spadnie do celu Europejskiego Banku Centralnego na poziomie 2 proc. w 2024 r.

Według prognoz EBC podniesie stopę depozytową do 0,75 proc. do końca roku i do 1,25 proc. na marcowym posiedzeniu w 2023 r.