Dziś rano rubel był o 0,1 proc. mocniejszy w stosunku do dolara, docierając do pułapu 59,80 po dotknięciu poziomu 60,41, oddalając się od niemal czterotygodniowego maksimum na poziomie 57,70, które osiągnął w piątek.

W stosunku do euro rubel zyskał 0,1 proc., dochodząc do poziomu 59,40, gdy europejska waluta spadła do nowego dwuletniego dołka wobec dolara.