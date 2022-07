Równouprawnienie to więcej niż brak dyskryminacji

W Banku BNP Paribas zdaliśmy sobie sprawę, że zapewnienie takiego samego dostępu do rozwoju i awansów nie wystarczy, aby zwalczyć skutki wielu wieków nierówności. Potrzebowaliśmy narzędzi, które pozwolą uwolnić tłumioną przez część kobiet pewność siebie i zmotywują je do osiągania celów, które tak długo były zarezerwowane wyłącznie dla mężczyzn. Dlatego jedną z idei, wokół których budowaliśmy naszą kulturę organizacyjną, jest inkluzywność. Zainicjowaliśmy programy, które pomagają kobietom rozwijać się w strukturach firmy czy łączyć pracę z macierzyństwem, a także włączyliśmy temat równouprawnienia do naszych działań komunikacyjnych.

Trzy lata temu zainaugurowaliśmy w banku program Kobiety zmieniające BNP Paribas. To oddolna inicjatywa, której celem od początku było budowanie kultury organizacyjnej opartej na zaufaniu i zachęcającej do podejmowania odważnych działań. Dziś w projekt zaangażowanych jest już kilkaset koleżanek z różnych obszarów działalności banku i wszystkich regionów kraju. Rozwijamy kilka programów, które pomagają nam – kobietom – zwiększać swoje szanse na lepszą karierę, czy po prostu rozwijać swoje kompetencje.

Przykłady? Women UP to inicjatywa, dzięki której prawie 200 pań skorzystało z profesjonalnych sesji coachingowych. Poznały swoje mocne strony, nauczyły się je eksponować, wyzbyły się pozamerytorycznych ograniczeń, które je blokowały. Wiele uczestniczek I edycji już podjęło nowe wyzwania i awansowało. Future UP to program mentoringowy. Menedżerki i menedżerowie z czołowych firm technologicznych w Polsce i Banku BNP Paribas wspierają młodszych pracowników w dalszym rozwoju. Dzięki programowi powstało 70 par mentor – mentee. Najnowszym efektem działań Kobiet zmieniających BNP Paribas jest Dekalog Równego Traktowania. To zbiór porad i wytycznych, które pomagają unikać zachowań dyskryminujących, także tych niewynikających ze złej woli, a zwykłej nieświadomości. Dekalog powstał na podstawie ankiety wśród pracowników banku.

Przed nami jeszcze długa droga do równouprawnienia. Zbudowanie społecznego konsensu co do tego, że kobiety mają identyczne prawo do rozwoju zawodowego jak mężczyźni, to nie jest jej koniec. Czas na działania, które zmotywują panie do pełniejszego korzystania z tego prawa. Muszą być one spójne i zakrojone szeroko – angażujące zarządy i menedżerów firm. Nasze doświadczenia wskazują, że to naprawdę działa.