Różnorodny portfel ochroni przed inflacją

Dywersyfikacja, zwracanie uwagi na płynność oraz utrzymywanie zaskórniaków na czarną godzinę — to recepty na groźbę wyższej inflacji, oceniają eksperci.

Przez ostatnie lata inflacja była nudnym tematem, zauważa Kamil Sobolewski, główny strateg i zarządzający Skarbca TFI, który wziął udział w dyskusji panelowej na XIII Kongresie Inwestycyjnym DI Xelion. Choć Polska przeszła od wyraźnej deflacji z lat 2014-16 do podwyższonej presji inflacyjnej, to dla notowań aktywów na globalnych rynkach ważniejsza jest inflacja w USA. Wahania dynamiki cen za oceanem były już wyraźnie mniejsze, a przede wszystkim stabilnie zachowywały się oczekiwania inflacyjne inwestorów. Tak się działo jednak tylko do momentu wybuchu pandemii COVID-19. Krachowi na światowych rynkach towarzyszyło załamanie się oczekiwań inflacyjnych, wynika z porównania notowań obligacji indeksowanych do inflacji i konwencjonalnych.