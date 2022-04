RPP i protokół FOMC

Dziś w kalendarzu wydarzeń makroekonomicznych jest kilka interesujących punktów. O poranku mamy dane o zamówieniach w niemieckim przemyśle. Jeszcze przed południem poznamy również dane o sprzedaży detalicznej i inflacji producenckiej w strefie euro. Po południu pojawią się dane o zapasach ropy. Dziś kończy także posiedzenie Rada Polityki Pieniężnej. Pojawi się zapewne kolejna podwyżką stóp procentowych. Przy inflacji na poziomie prawie 11 proc. rada nie ma wielkiego wyboru. Zakłada się, że stopy wzrosną o 50 pkt. bazowych do poziomu 4.0 proc. Wątek polityki pieniężnej przedłuży się do wieczora. Wtedy opublikowany zostanie w USA protokół z ostatniego posiedzenia FOMC, w którym mają się znaleźć szczegóły dotyczące planu redukcji sumy bilansowej Fed. Uczestnicy rynku będą także przyglądać się wątkom dyskusji o wyższych podwyżkach stóp niż 25 pkt bazowe. Podwyżki o 50 pkt. bazowych oczekuje się obecnie po majowym posiedzeniu komitetu.

Cena ropy naftowej przebywa na poziomie tuż nad 100 dolarów za baryłkę (WTI). Także i tu brak wyraźnego odbicia sugeruje, że możemy zobaczyć niższe wartości. Także na rynku złota popyt zawiesił aktywność. W efekcie cena uncji wynosi ok. 1920 dolarów. Wsparciem, które warto wciąż obserwować to okolica 1875 dolarów za uncję.

Notowania dolara amerykańskiego powoli się podnoszą. Kurs EURUSD spada pod 1.0900, a GBPUSD pod 1.3100. AUDUSD wraca do 0.7560, a USDCAD wspina się do okolicy 1.2500. USDJPY znajduje się na 123.80, a więc po kilku dniach wahań przy 122 mamy próbę wznowienia zwyżki. Jak na razie korekta jest bardzo płytka i potwierdza słabość jena do dolara. Niemniej skala ostatniej zmiany jest tak duża, że mimo wszystko można zakładać, że wkrótce pojawi się jakiś ruch w ramach głębszej korekty.

DE30.f, Interwał H4