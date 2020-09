RPP pozostawiła wszystkie stopy procentowe bez zmian

Rada Polityki Pieniężnej na jednodniowym posiedzeniu w dn. 15 września utrzymała wszystkie stopy procentowe na niezmienionym poziomie, referencyjna stopa nadal wynosi 0,10 proc. w skali rocznej - podała RPP w komunikacie. Decyzja Rady była zgodna z oczekiwaniami rynku.

"Rada postanowiła utrzymać stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie:



- stopa referencyjna 0,10 proc. w skali rocznej;



- stopa lombardowa 0,50 proc. w skali rocznej;



- stopa depozytowa 0,00 proc. w skali rocznej;



- stopa redyskonta weksli 0,11 proc. w skali rocznej;



- stopa dyskontowa weksli 0,12 proc. w skali rocznej" - napisano w komunikacie.



Połowa z ankietowanych przez PAP Biznes ośrodków analitycznych w ostatnim konsensusie prognozuje stabilizację stóp na obecnym poziomie do końca 2022 r. Druga połowa ośrodków analitycznych spodziewa się, że RPP zacznie podnosić stopy procentowe najwcześniej w 2022 r., ale w niewielkiej skali.



Na trzech posiedzeniach między 17 marca a 28 maja 2020 r. RPP trzykrotnie obniżyła stopę referencyjną, łącznie o 140 pb., w krokach po 50, 50 i 40 pb., do poziomu 0,10 proc,



Informacja po posiedzeniu RPP zostanie opublikowana w dniu dzisiejszym o godz. 16.00 na stronie internetowej NBP.



Po obradach RPP w dn. 15 września ponownie nie odbędzie się zwyczajowa konferencja prasowa. Jest to szóste z rzędu decyzyjne posiedzenie RPP, po którym Rada nie będzie oficjalnie komunikować się z rynkiem ani w tradycyjnej formie, ani za pośrednictwem zdalnych środków komunikacji.



Ostatnia konferencja prasowa po posiedzeniu RPP miała miejsce 4 marca 2020 r. (6 miesięcy i 11 dni temu).



NBP poinformował w czerwcu Ministerstwo Finansów, że w związku ze skróceniem posiedzeń decyzyjnych RPP do jednego dnia i ograniczeniem liczby posiedzeń Rady do jednego w miesiącu, ze względu na poświęcanie dużej ilości czasu na odbycie posiedzenia zrezygnowano z przeprowadzania konferencji prasowych bezpośrednio po decyzjach Rady. Informacje te MF zamieścił w odpowiedzi na interpelację poselską.



Do końca bieżącego roku RPP ma obradować, według aktualnego harmonogramu, jeden dzień w miesiącu na posiedzeniu decyzyjnym - kolejne zaplanowano na 7 października.