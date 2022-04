RPP zaskoczyła 100-punktową podwyżką stóp

Stopa referencyjna wzrosła do 4,50 proc., lombardowa do 5,0 proc., depozytowa do 4,0 proc., redyskontowa weksli do 4,55 proc., dyskontową weksli do 4,60 proc.

Było to siódme z rzędu posiedzenie RPP z podwyżką stóp. Od października 2021 r. stopa benchmarkowa wzrosła łącznie już o 440 pb. Po ostatniej podwyżce stopa referencyjna osiągnie najwyższy poziom od końca 2012 r.

Decyzja gremium na czele którego stoi prezes NBP prof. Adam Glapiński zaskoczyła rynek. Konsensus zakładał bowiem podwyżkę rzędu 50-75 pb.

W trakcie pandemii, wiosną 2020 r. RPP obniżyła kluczową stopę do historycznego minimum na poziomie 0,10 proc. z 1,50 proc., która to stawka obowiązywała od marca 2015 r. do marca 2020 r.

Obecny ruch RPP ma na celu umocnienie złotego. Rynek kredytowy dodatkowo schłodzi nowa rekomendacja KNF, która silnie ograniczy udzielanie nowych kredytów - wskazał w komentarzu do środowych podwyżek stóp PIE.