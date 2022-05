Rubel oddaje zyski

Jak podaje agencja Reuters, notowania rubla we wtorkowe przedpołudnie spadają o około 0,7 proc. w relacji do amerykańskiego dolara do poziomu 63,89 rubli. W miniony piątek (13.05) kurs kształtował się na pułapie 62,6250 rubli, najsilniejszym od początku lutego 2020 r.

Mocniejszą przecenę rubel notuje względem euro. Korekta sięga 1,1 proc. dochodząc do poziomu 66,50 rubli i wahając się blisko najmocniejszego poziomu od połowy 2017 r. (64,9425) odnotowanego w zeszłym tygodniu.

Rosyjski bank centralny podwyższył limit transakcji transgranicznych, umożliwiając rosyjskim rezydentom i nierezydentom z zaprzyjaźnionych krajów kierowanie zagranicznej waluty za granicę w kwocie równej do 50 tys. USD miesięcznie, z poprzedniego limitu 10 tys. USD.