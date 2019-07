Ruszyło śledztwo w sprawie Bitmarketu

Olsztyński wydział do walki z cyberprzestępczością sprawdzi, gdzie podziało się ponad 2 tys. bitcoinów należących do giełdowych graczy.

W czwartek Prokuratura Okręgowa w Olsztynie wszczęła śledztwo w sprawie doprowadzenia do niekorzystnego rozporządzenia mieniem klientów giełdy kryptowalut Bitmarketu (przestępstwo z art. 286 § 1 k.k. w związku z art. 294 § 1 k.k. w związku z art. 12 k.k.). Postępowaniu nadano numer: PO IV WOS 0610.104.2019. Śledczy zbadają, czy w okresie od listopada 2018 r. do 7 lipca 2019 r. przedstawiciele londyńskiej spółki Kvadratco Services Limited, będącej wówczas operatorem giełdy, nie wyłudzili od klientów 2,3 tys. bitcoinów (wartych około 100 mln zł). Przestępstwo zagrożone jest karą pozbawienia wolności do lat 10. Prokurator Cezary Fiertek poinformował w oświadczeniu, że śledztwo powierzono do prowadzenia wydziałowi do walki z cyberprzestępczością Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie.