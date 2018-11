Rynek biur wchodzi w work-life integration

Rozmowa z Mateuszem Laskowskim, członkiem zarządu Forbis Group

Zaciera się granice między pracą a naszym czasem wolnym. Dlatego biura będą bardziej elastyczne, proekologiczne i bardziej „smart”. Wzrośnie ich rola przede wszystkim jako płaszczyzny do integracji, wymiany myśli, kreatywnych spotkań — mówi Mateusz Laskowski, członek zarządu Forbis Group.

Wyświetl galerię [1/3] Młodzi pracownicy oczekują od biurowców nowoczesnej i przyjaznej przestrzeni, niezależnie od tego czy to sala zebrań, czy kantyna.

Czy biurową branżę fit-out w Polsce można już nazwać dojrzałą? We wrześniu br. ogłoszono zmianę klasyfikacji Polski z kraju rozwijającego się na rozwinięty, według FTSE Russell, dzięki czemu trafiliśmy do grona 25 najpotężniejszych gospodarek świata. Dobra koniunktura ściąga na nas uwagę zagranicznych inwestorów, w tym wielu firm, które dosięgnął Brexit. Ponadto przybywa świadomych przedsiębiorców, którzy stawiają na nowoczesne, atrakcyjne aranżacje. Ważnym trendem jest też rozszerzanie oferty i modernizacja istniejących budynków. Wszystko to przekłada się na bardzo dużą aktywność najemców i deweloperów. Rynek rozwija się w imponującym tempie — w Polsce jest już ponad 10 mln mkw. nowoczesnej powierzchni biurowej. Firmy wykonawcze mają pełne ręce roboty. Branża fit-outowa [zajmująca się aranżacją miejsc pracy — red.] bardzo się rozwinęła na przestrzeni ostatnich lat, ale z pewnością ten sektor nie osiągnął jeszcze pełnej dojrzałości i wszystko wskazuje na to, że w najbliższych latach nie powinien stracić swojej dynamiki.

Dziś, obok wysokiego popytu na biura, obserwujemy ogromną liczbę nowych projektów a pracodawcy zmagają się z deficytem pracownika. Jak te czynniki wpływają na kształtowanie oferty nowoczesnej oferty biurowej? Wraz ze wzrostem świadomości podniosły się oczekiwania najemców w stosunku do oferowanej powierzchni. Liczy się nie tylko lokalizacja i standard wykonania budynku, ale także uzyskane certyfikaty ekologiczne, rozwiązania technologiczne, design, elastyczność powierzchni, pozabiurowe funkcje budynków. Szacuje się, że jeszcze do końca 2020 r. relacja między podażą a popytem będzie stosunkowo zrównoważona. W kolejnym okresie fala nowej powierzchni może przesunąć przewagę w stronę wynajmujących, zapewniając im większy wybór i atrakcyjniejsze warunki. Czynniki te wymuszają przyjmowanie strategii nieruchomości dostosowanych do potrzeb najemców — tworzenie elastycznych miejsc pracy, modernizację starszych budynków, rozszerzanie oferty o kluby fitness, przedszkola, restauracje, gabinety medyczne itp. Działania te z kolei niewątpliwie mogą ułatwić firmom walkę o pracownika.

Co, w kontekście przestrzeni dla pracy, jest istotne dla rosnącej nowej siły na rynku zawodowym, czyli grupy Millenialsów? Młode pokolenie pracowników ma silną potrzebę niezależności i mobilności, równowagi między obowiązkami zawodowymi a czasem wolnym, stara się żyć zdrowo i proekologicznie. Odpowiedzią na ich oczekiwania mogą być elastyczne biura, uwzględniające różnorodność wykonywanych zadań i preferowanych stylów pracy. Takie, które zapewniają odpowiednie warunki do efektywnego działania, ale także odpoczynku i budowania relacji i zarazem zaprojektowane z troską o środowisko oraz komfort i zdrowie jego użytkowników. Poprzez wdrożenie elastycznych rozwiązań przestrzennych i przyjęcie modelu zarządzania szanującego różnorodność, można stworzyć przyjazne miejsce pracy tak naprawdę dla wszystkich pokoleń, pracujących w jednym zespole.

Jaki wpływ na wygląd i układ powierzchni biurowej mają najemcy? Specyfika działalności najemcy ma kluczowy wpływ na układ powierzchni i design biura. Firma z branży kreatywnej potrzebuje innych rozwiązań aranżacyjnych niż np. organizacja finansowa czy kancelaria prawnicza. Jest to podyktowane przede wszystkim rodzajem wykonywanej pracy i wizerunkiem jaki chcemy wykreować. Nie ma jednej uniwersalnej recepty na idealne biuro. Projekt zawsze musi być dopasowany do indywidualnych potrzeb konkretnej firmy. Tym co powinno łączyć wszystkie projekty jest dbałość o komfort pracy, podkreślenie tożsamości przedsiębiorstwa.

Jak w branży out-fit wygrywa się dziś z konkurencją? Przewagę konkurencyjną od początku istnienia Forbis Group budowaliśmy na bardziej globalnym podejściu do procesu aranżacji wnętrz komercyjnych, uwzględniającym doradztwo w realizacji celów biznesowych, jakie stawia przed sobą nasz klient. Pomagamy nie tylko w stworzeniu atrakcyjnego biura, ale też w wypracowaniu całej strategii miejsca pracy. Dokładna analiza przedsiębiorstwa i potrzeb pracowników pozwala nam dostarczyć rozwiązania „szyte na miarę”, które usprawnią działanie, komunikację, podniosą poziom satysfakcji z pracy i jej efektywność. Ponadto oferowany przez nas model współpracy design & build jest dla klientów przede wszystkim gwarancją bezpieczeństwa, przewidywalności czasu i kosztów inwestycji. Dysponujemy doświadczeniem zdobytym przy realizacji setek inwestycji na terenie całej Europy, a przynależność do grupy kapitałowej Paged S.A pozwala nam realizować duże, zaawansowane technologicznie projekty.

Pofantazjujmy. Co może zmienić najbliższa dekada w percepcji powierzchni biurowej? Zmiany w krajobrazie biznesowym następują równolegle do rozwoju i upowszechnienia nowoczesnych technologii oraz zmian społeczno — demograficznych, związanych m.in. z wkraczaniem kolejnych pokoleń na rynek zatrudnienia. Sądzę, że wraz z upływem czasu jeszcze bardziej zacierać się będą granice między pracą a naszym czasem wolnym. „Work-life balance” przekształca się w „work-life integration”. Uzyskamy większą autonomię i sami będziemy decydować o tym ile czasu poświęcimy na nasze obowiązki i gdzie je wykonamy. Same miejsca pracy będą bardziej elastyczne, proekologiczne i bardziej „smart”. Wzrośnie rola biur przede wszystkim jako płaszczyzny do integracji, wymiany myśli, kreatywnych spotkań. Już teraz dostrzegamy rosnącą popularność przestrzeni coworkingowych, co wpisuje się w ogólny trend ekonomii współdzielenia. Na pewno rosnąca świadomość przedsiębiorców zaowocuje w przeciągu najbliższej dekady wieloma bardzo ciekawymi, nowatorskimi realizacjami.

Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem © ℗

Podpis: Materiał partnera