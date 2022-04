Rynek oczekuje najszybszego wzrostu stóp w USA od 28 lat

Inwestorzy z rynku pieniężnego obstawiają, że Fed zdecyduje się na najbardziej agresywne zacieśnianie polityki monetarnej od prawie trzech dekad, informuje Bloomberg.

Rynek pieniężny uwzględnia w cenach podwyżkę stóp w USA o łącznie 225 pkt bazowych do końca roku oprócz dokonanej już w marcu podwyżki o 25 pkt. Bloomberg przypomina, że Fed nie podwyższył stóp o 2,5 pkt. procentowego w jednym roku od 1994 roku, który zapisał się w pamięci inwestorów jako jeden z najbardziej „brutalnych” dla rynku obligacji. Fed decydował się wtedy na podwyżkę nawet o 75 pkt. bazowych na jednym posiedzeniu. Zakładając scenariusz przewidywany przez rynek pieniężny oraz to, że do końca roku zostało sześć posiedzeń FOMC, na trzech z nich stopy mogą zostać podwyższone o 50 pkt. bazowych, a na trzech o 25 pkt.