Rynek opakowań sztucznych czekają zmiany

Z perspektywy Santander Bank Polska od dawna obserwujemy intensywny rozwój sektora opakowań z tworzyw sztucznych.

Ten tekst powstał w ramach projektu ZIELONA GOSPODARKA. Więcej artykułów na temat odpowiedzialności ekologicznej w biznesie znajdziesz >>TUTAJ<<

Zobacz więcej MACIEJ NAŁĘCZ, analityk sektorowy ds. sektora produkcji przemysłowej w Santander Bank Polska Fot. ARC

W przygotowanym przez nas w ubiegłym roku wspólnie z Ośrodkiem Analitycznym SpotData raporcie „Rewolucja Opakowań. Polscy producenci wobec zmian regulacji i preferencji konsumentów” opisaliśmy miedzy innymi dwa megatrendy, które wpływają na rozwój tego sektora — wygodę konsumpcji i ekologię. W 2020 r., w związku z wybuchem COVID-19 , dołączył do nich bardzo silny trend — bezpieczeństwo. Pandemia przyniosła ze sobą znaczny wzrost konsumpcji żywności pakowanej, przede wszystkim w opakowania z tworzyw sztucznych, mimo że jeszcze niedawno miały one w oczach wielu konsumentów etykietę mało ekologicznych. Zapewniają jednak ochronę produktom, co zadecydowało o wzroście ich wykorzystania.

Jednak gdy opakowania zostaną już zdjęte i stają się zbędne, system gospodarki odpadami gorzej radzi sobie z ich przetworzeniem i ponownym wykorzystaniem. Zwiększone wykorzystanie opakowań z tworzyw sztucznych może pozostać z nami na dłużej, dlatego rośnie znaczenie odpowiedzialnego ich projektowania i produkowania, by ułatwić późniejsze przetwarzanie w ramach recyklingu i ograniczyć ich wpływ na środowisko naturalne.

Biorąc pod uwagę rosnącą świadomość konsumentów, obecna sytuacja może być szansą na wzrost znaczenia opakowań z tworzyw produkowanych z surowców odnawialnych, poddających się biodegradacji czy wdrażanie technologii monomateriałowych. Dzięki nim opakowania łatwiej poddają się recyklingowi. Są to obecnie droższe rozwiązania, lecz pozwalają wykorzystać niską wagę i wysoką barierowość opakowań z tworzyw sztucznych przy niższym koszcie dla środowiska.

Bardzo istotnym czynnikiem, który wpłynie na branżę, jest pojawienie się na forum Rady Europy planu wprowadzenia podatku od odpadów tworzyw sztucznych, które nie są poddawane recyklingowi. Podatek w wysokości 0,80 EUR za każdy 1 kg opakowań z tworzyw sztucznych, które nie zostaną poddane recyklingowi, ma obowiązywać od 1 stycznia 2021 r. Będzie to kolejna opłata ponoszona przez producentów opakowań, obok kosztów związanych z reformą Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta. Nowe opłaty i podatki przełożą się w oczywisty sposób na cenę opakowań i w konsekwencji na cenę pakowanych produktów. Tym samym spółki, które już dziś stosują nowoczesne technologie, pozwalające na produkcję opakowań zdatnych do recyklingu, czy też produkcję opartą na surowcach pochodzących z recyklingu, zostaną w mniejszym stopniu dotknięte tymi zmianami.

Wszystkie powyższe czynniki będą miały ogromny wpływ na branżę, będą wymuszać na niej dostosowania się do rosnących oczekiwań konsumentów oraz wymogów regulacyjnych, co niesie za sobą konieczność inwestycji. Będą one przeznaczane na nowe linie technologiczne, poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań materiałowych czy rozwój projektów sprzyjających recyklingowi.

Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem © ℗