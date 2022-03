Rynek pracy przywita uchodźców

„PB”: Przyłączyliście się do akcji zachęcającej do tego, by nie kupować produktów i usług od rosyjskich firm. Z czego gospodarce będzie łatwo zrezygnować, a z czym będzie trudniej?

Rafał Baniak: Oczywiście najtrudniej jest z surowcami. To kwestia polityki energetycznej państwa. W tym przypadku Polska nie powinna działać sama, lecz w porozumieniu z Brukselą. Jeżeli chodzi o produkty rosyjskie, musimy zdać sobie sprawę, że kupowanie produktów kapitałowo związanych z Rosją jest wspieraniem tego, co się dzieje, wspieraniem inwazji, sytuacji krytycznej, w której giną ludzie. Reakcja na to nie może być tylko symboliczna, musi być wymierna. Mówimy o firmach, które podatkowo czy dywidendowo finansują rosyjski budżet.

Zorganizowaliście zbiórkę pieniędzy na pomoc dla Ukrainy. Ile udało się zebrać i jak będziecie pomagać?

Uruchomiliśmy specjalny rachunek — do czwartku udało się zebrać około 1,5 mln zł. Cieszy zryw przedsiębiorców, przyłączanie się do działań pomocowych, brak rywalizacji między różnymi organizacjami oraz brak, mówiąc brzydko, lansowania się na pomocy. Udało się też przede wszystkim połączyć przedsiębiorców, którzy mogą pomagać w różny sposób, np. producentów z transportem. Przygotowaliśmy bazy noclegowe, dostarczamy artykuły spożywcze, higieniczne, dzięki jednej z firm udało się ewakuować dom dziecka z Ukrainy. Staramy się pomagać aktywnością konkretnym przypadkom ludzkim, konkretnym rodzinom.

W związku z obecną sytuacją apelowaliście m.in. o zniesienie ograniczenia handlu w niedzielę. Co powinno się zmienić w prawie, żebyśmy lepiej odnaleźli się w nowej sytuacji, gdy staliśmy się w praktyce zapleczem frontu?

Apel o zniesienie zakazu handlu jest naturalny. Sytuacja jest szczególna, potrzeby pojawiają się nagle — jeśli trzeba coś kupić, to trzeba zrobić to już, a nie czekać do otwarcia sklepu w poniedziałek. W województwach wschodnich oczywiście zniesiono czasowo karanie sklepów za otwarcie w niedzielę, ale pomoc płynie z całej Polski i potrzebne jest liberalne rozwiązane ogólnopolskie. Mamy też szerszą inicjatywę. Zaapelowaliśmy do premiera o przyjęcie pakietu przepisów o solidarności i działaniach antykryzysowych. Z jednej strony chodzi o działania osłonowe dla ludności przybywającej do Polski w postaci np. ułatwień w uzyskiwaniu prawa pobytu, ułatwienia dostępu do rynku pracy czy badań covidowych. To wiele działań, które mają ułatwić życie Ukraińcom w Polsce. Obecna sytuacja ma olbrzymi wpływ na polski rynek pracy. Wiemy, że mnóstwo mężczyzn opuściło nasz kraj, żeby bronić swojej ojczyzny. Przybywają do kraju uchodźcy wojenni, przeważnie matki z dziećmi. Dla nich potrzebny jest system wsparcia, dostęp do żłobków, przedszkoli, szkół, żeby z jednej strony czuli się zaopiekowani, a z drugiej nie musieli polegać na pomocy społecznej, lecz wchodzili aktywnie na rynek pracy. W Polsce naprawdę jest wiele miejsc pracy, trzeba tylko udrożnić do nich dostęp.

Państwo może sporo zrobić dla uchodźców w długim terminie, a co mogą zrobić przedsiębiorcy?

Od pierwszych chwil oferujemy miejsca pracy, zakładamy, że będą to setki tysięcy osób. Wiadomo, jakie zawody są potrzebne. Wystarczy wymienić wakaty dla pielęgniarek i pielęgniarzy. Potrzebne są ułatwienia dla tych zawodów. Brakuje tysięcy pracowników obsługi biurowej, pracowników gastronomii, handlu, pomocy domowej. Miejsca są dostępne, dlatego apelujemy do rządu o umożliwienie szybkiego włączenia tych ludzi do rynku pracy.

Podcast Puls Biznesu do słuchania co piątek od rana w twojej aplikacji podcastowej oraz na pb.pl/dosluchania

W tym tygodniu: „Biznes na zapleczu frontu”

goście: Piotr Bartkiewicz — Pekao, Rafał Baniak — Pracodawcy RP, Katarzyna Różycka — Fundacja Orlen, Władysław Grochowski — Arche, Sławomir Łoboda — LPP, Mirosław Maliszewski — Związek Sadowników RP, PSL