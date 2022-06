Rynek znów zaczął wierzyć w Fed

Posłuchaj Zostań subskrybentem i słuchaj tego oraz wielu innych artykułów w pb.pl

S&P500 przerwał serię pięciu spadków z rzędu i kończył sesję wzrostem o 1,5 proc. Średnia Przemysłowa Dow Jones zyskała 1,0 proc., a Nasdaq poszedł w górę aż o 2,5 proc.

W miniony piątek, po wyższym niż oczekiwano odczycie inflacji w maju, były sekretarz skarbu Lawrence Summers mówił, że Fed stracił wiarygodność. Wygląda na to, że ją odzyskał. Amerykańskie rynki akcji wzrosły po tym jak FOMC ogłosił w środę największą od prawie 30 lat podwyżkę stóp procentowych. Duża część rynku spodziewała się takiej decyzji, a szef Fed zdołał obniżyć obawy deklarując na konferencji prasowej, że bank centralny nie chce wejścia gospodarki w recesję. Jerome Powell przekonywał także, że widoczne w ostatnich miesiącach zacieśnienie warunków finansowych pomoże lepiej równoważyć popyt z podażą, co pomoże w walce z inflacją. Choć nie wykluczył możliwości kolejnej podwyżki o trzy czwarte punktu procentowego, to zaznaczył, że nie należy oczekiwać iż stanie się ona czymś zwyczajnym. Reakcja inwestorów była pozytywna, risk-on. Pomimo podwyżki stóp rentowności obligacji spadały i słabł dolar.