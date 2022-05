Rynki podszyte strachem

Kolejne uderzenie risk-off i dalsze zwyżki dolara, który jest beneficjentem globalnego zamieszania - taki jest bilans piątkowego ranka.

Mimo, że kwietniowa inflacja CPI w USA nie była wyższa od tej w marcu, to jednak nie obniżyła się na tyle, aby rynki uwierzyły, że jest to temat z którym FED sobie poradzi. Co ciekawe wątek podwyżki stóp o 75 p.b. w czerwcu nie jest na stole, prawdopodobieństwo tego ruchu nie przekracza 10 proc., a nawet "ultra-jastrzębi" członek FED, James Bullard, powtórzył wczoraj, że nie jest to jego scenariusz bazowy. Mimo tego rynki reagują dość nerwowo - być może ma to związek z krachem na rynku kryptowalut, które okazały się być klasycznymi ultra-ryzykownymi aktywami. Jeżeli tak, to potencjalne przesilenie może być blisko.

fot. Michael Nagle/Bloomberg Od kilku dni spadają rentowności amerykańskich obligacji, co może pokazywać, że inwestorzy zaczynają przesiadać się w bezpieczny amerykański dług. To przekłada się na zachowanie USDJPY, który notuje dzisiaj spadek poniżej bariery 129,00. Zresztą jen jest dzisiaj outsiderem i jednocześnie najsilniejszą walutą pośród G-10. Co ciekawe Bank Japonii opublikował dzisiaj "podsumowanie" z kwietniowego posiedzenia, z którego wynika, że decydenci nie widzą problemu w deprecjacji własnej waluty. Najsłabsze są dzisiaj te waluty, które wczoraj rano mocno odbijały, czyli korony skandynawskie i waluty Antypodów (klasycznie najbardziej wrażliwe na wahania ryzyka). Pod presją pozostaje funt, gdzie inwestorzy obawiają się skutków potencjalnych politycznych tarć pomiędzy Londynem, a Brukselą, jeżeli Brytyjczycy będą chcieli unieważnić zapisy z protokołu irlandzkiego, który był elementem uzgodnień dotyczących Brexitu. Nie pomogły też słabsze dane nt. PKB w I kwartale. Poniżej wsparcia przy 1,0470 zeszły notowania EURUSD, chociaż publikowane w ostatnich dniach komentarze członków EBC zdają się przybliżać potencjalny zwrot w polityce monetarnej na czerwcowym posiedzeniu Banku. Dzisiaj w kalendarzu uwagę zwrócą dane z USA o inflacji PPI w marcu, oraz cotygodniowym bezrobociu. EURUSD - na nowych tegorocznych minimach EURUSD wybił kwietniowy dołek przy 1,0470., co teoretycznie może oznaczać zejście w okolice minimów z 2016 r. przy 1,0330-50. Karty rozdaje dolar, który pozostaje beneficjentem globalnego risk-off. Wprawdzie wczoraj mieliśmy wypowiedzi członków EBC przygotowujące rynki na przełom w polityce monetarnej, który może mieć miejsce już w te wakacje, ale to za mało, aby zmienić trend.