Rynki w czasach wojny

Rynek akcyjny zaliczył wczoraj silny wstrząs przez agresję Rosji na Ukrainie niemniej jednak druga połowa dnia przyniosła pewne odreagowanie spadków, a indeksom na Wall Street udało się nawet wypracować całkiem przyzwoity wzrost przekraczający 3% w przypadku technologicznego Nasdaqa.

Piątkowy poranek przynosi wyhamowanie optymizmu w oczekiwaniu na dalszy rozwój sytuacji. Po pierwszych gwałtownych wzrostach zarówno ropy jak i złota notowania skorygowały się. Baryłka WTI wyceniana jest obecnie na poziomie 95 USD, a jedna uncja wróciła w okolice 1910 USD. Wyjątkowo dobrze wygląda przebieg sesji w Azji, co jest związane z kolejnym zastrzykiem płynności przez Ludowy Bank Chin. Kraje Zachodu zdecydowały się wczoraj nałożyć kolejne sankcje na Rosję, niemniej jednak nic nie wskazuje aby mogły one skłonić Putina do wycofania wojska. Wojna na Ukrainie trwa, a kolejnym celem jest Kijów. Kraje zachodu jednocześnie dały do zrozumienia, że nie zdecydują się na całkowitą izolację Rosji i wstrzymanie zakupów surowców, bo to niosłoby katastrofalne skutki dla ich gospodarek. Aby załagodzić sytuację na rynku ropy naftowej USA poinformowały, że uwolnią część rezerw strategicznych w celu obniżenia cen paliw.