Rynki zagraniczne przed drugą falą [PODCAST]

W dzisiejszym Podcaście Antykryzysowym porozmawiamy o rynkach zagranicznych, zastanowimy się też jak przedsiębiorcy powinni przygotować się do ewentualnej drugiej fali pandemii COVID-19. Jakie wnioski powinni wyciągnąć z ostatnich miesięcy? Na których rynkach zagranicznych powinni teraz szukać okazji do zaistnienia, a które mogą okazać się bardziej problematyczne? O tym wszystkim opowie nam Łukasz Grabowski, kierownik Biura Rynków Europejskich, Polska Agencja Inwestycji i Handlu.

- Myślę, że praca nad transportem, nad przemieszczaniem towarów, zagwarantowaniem ciągłości łańcuchów dostaw, to lekcja, która musi zostać odrobiona. Przedsiębiorcy powinni zweryfikować to, w którym momencie w łańcuchu dostaw są oraz zweryfikować skąd pozyskują towary, komponenty oraz gdzie je sprzedają. Analiza po stronie zakupowej oraz sprzedażowej to zadanie przed odpowiednimi pracownikami i działami w każdym przedsiębiorstwie. Myślę, że przygotowanie się od strony zabezpieczenia zapasów to również istotny element przygotowań. Dotychczasowe wprowadzanie oszczędności, czy takiej ekonomicznej polityki gospodarowania w przedsiębiorstwie - koncepcje just in time, czyli pozyskuję komponent, towar wtedy kiedy go tak naprawdę potrzebuję i nie przeznaczam dodatkowych środków na magazynowanie zapasów, może się nie sprawdzić. Nie jesteśmy w stanie przewidzieć, w którym momencie procesu produkcji jakiś element może wypaść i zastopować proces produkcji. Myślę, że procedury związane z bezpieczeństwem i higieną pracy to też coś, co jest potężną nauczką dla wszystkich - mówi Łukasz Grabowski.

