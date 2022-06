Rynkowa próba sił

Posłuchaj Zostań subskrybentem i słuchaj tego oraz wielu innych artykułów w pb.pl

Dziś mimo słabego otwarcia kupujący wrócili na giełdy i próbują ratować sytuację na indeksach. Popyt stara się pokazać siłę i dać znać niedźwiedziom, że nie powiedział jeszcze ostatniego słowa. Czy obserwujemy pierwsze symptomy przechylania się wahadła na korzyść byków? Czy obawy wokół inflacji przechylą szalę zwycięstwa na korzyść podaży?

Dzisiejsza sesja przebiega pod znakiem alarmujących prognoz ze strony detalistów WalMart i Target, którzy wskazali na poważne problemy z rosnącymi zapasami. Target przekazał też słabe w stosunku do założeń prognozy wzrostu marży w bieżącym kwartale. W ostatnim czasie inwestorzy wydają się być przewrażliwieni na punkcie haseł związanych z recesją i inflacją. Do niedawna wystarczyła jakakolwiek negatywna wzmianka, by zapoczątkować paniczne wyprzedaże. Doskonałym przykładem może być przykład Costco, którego notowania potężnie straciły w obliczu fałszywej informacji o podniesieniu ceny ‘legendarnego’ zestawu w strefie gastronomicznej, którego cena nie zmienia się od kilkudziesięciu lat i niezmiennie wynosi 1 dolara. Przecena akcji Target z 18 maja była największą od blisko 35 lat, co obrazuje fatalne nastroje w sektorze sprzedawców. Doskonale potwierdza to też, jak wrażliwy jest rynek. W przeszłości takie okresy okazywały się być okazjami do zwiększania pozycji jednak inwestorzy fundamentalni wciąż mogą mieć dylemat, ponieważ mimo znaczącego spadku wycen nawet bardzo zdrowych i wysokomarżowych biznesów wskaźniki jak cena do zysku czy cena do wartości księgowej historycznie wciąż kształtują się na wysokich poziomach, co może tworzyć pole dla podaży i wskazywać, że ‘w balonach jest jeszcze powietrze do spuszczenia.