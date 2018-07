Ryzyko kryzysu walutowego w Turcji rośnie

Odejście cieszącego się względnym zaufaniem inwestorów wicepremiera Mehmeta Simseka zwiększa ryzyko wybuchu w Turcji kryzysu walutowego na pełną skalę, ostrzega Rabobank.

Notowania liry do dolara odbijają się we wtorek, po tym jak w poniedziałek spadły o 3,1 proc. Przyczyna nerwowości inwestorów to odejście z rządu wicepremiera Mehmeat Simseka oraz ministra finansów Naci Agbala (na ministra skarbu i finansów prezydent Recep Tayyip Erdogan mianował swojego zięcia). Zdaniem Piotra Matysa, stratega Rabobanku, te zmiany zwiększają ryzyko prowadzenia przez Turcję niestandardowej polityki, takiej jak sugerowane przez prezydenta obniżanie stóp procentowych dla walki z inflacją. Planowane na za dwa tygodnie posiedzenie banku centralnego będzie testem na to, czy instytucja zachowała niezależność po zwycięskich dla urzędującego prezydenta wyborach, twierdzi specjalista. Jeśli tureckie władze nadal będą lekceważyć wysyłane przez rynki sygnały, może to doprowadzić do kryzysu walutowego i finansowego, który zakończyłby się wpadnięciem gospodarki w długotrwałą recesję, ostrzega Piotr Matys.



„Możemy być zmuszeni do rezygnacji z naszej optymistycznej prognozy, zakładającej stabilizację liry. Opieraliśmy ją na założeniu, że w najbliższych dwóch latach administracja Erdogana zakończy stymulację przegrzanej gospodarki i skupi się na reformach strukturalnych” – dodaje specjalista.



Przed dalszym osłabieniem tureckiej waluty ostrzega także Societe Generale, które oprócz czynników ryzyka w kwestiach prowadzonej polityki wskazuje na słabe fundamenty gospodarki oraz oczekiwania co do dalszego osłabiania się walut rynków wschodzących w drugim półroczu ze względu na niekorzystne dla nich otoczenie. Przed końcem roku lira osłabi się jeszcze o 9 proc., do 5,18 TRY za dolara, przewiduje w nocie do klientów analityk banku Jason Daw.



„Po poniedziałkowej rekonstrukcji rządu należy przygotować się na zakładanie krótkich pozycji” – pisze specjalista, zalecając między innymi strategię kupowania za lirę randa afrykańskiego.