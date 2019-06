2take.it wygrało na loterii

Loteria paragonowa Ministerstwa Finansów, w której wygrać można m.in. samochody osobowe, przechodzi do historii. W piątek zarejestrowano ostatnie kilkadziesiąt tysięcy paragonów, teraz pozostaje tylko losowanie nagród, kolejnej edycji nie będzie. Coś jednak po loterii zostanie — polski start-up, który dzięki technologii rozwijanej na potrzeby fiskusa chce powtórzyć sukces giełdowego Live Chata. Chodzi o spółkę 2take.it, dostarczającą Ministerstwu Finansów rozwiązania w zakresie skanowania rachunków za pomocą prostej aplikacji. — Technologia jest w trakcie globalnego procesu patentowego, stanowi bazę dla produktu z kategorii SaaS [oprogramowanie jako usługa — red.]. Już sprzedajemy go w sieci w abonamencie miesięcznym. To nowy rodzaj programów lojalnościowych dla mniejszych i większych marek oraz sprzedawców, np. osiedlowych sklepów — twierdzi Krystian Dylewski, jeden ze współtwórców 2take.it. Na co dzień Krystian Dylewski specjalizuje się w analizie dużych zbiorów danych, w CV ma m.in. projekty dla Boston Consulting Group, Huaweia, Naspersa czy Mindshare’a. Przy wsparciu wieloletniego bankowca, Adama Domańskiego, zbudował...