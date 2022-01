Rząd na pół roku obniży VAT m.in. na gaz i żywność

Rząd od 1 lutego na pół roku obniży stawkę VAT na wybrane rodzaje dóbr, by ograniczyć inflację, poinformował premier Mateusz Morawiecki.

VAT na żywność, gaz i nawozy spadnie do 0 proc. VAT na paliwa spadnie z 23 do 8 proc. VAT na energię cieplną zostanie zredukowany do 5 proc.

Ponadto przez kolejne 3 miesiące utrzymana zostanie obniżona stawka na energię elektryczną. Według obliczeń rządu, przeciętne gospodarstwo domowe zaoszczędzi 45 zł miesięcznie. Premier wezwał sprzedawców do obniżenia cen żywności tak, by odzwierciedlały one spadek VAT. Decyzję o wyzerowaniu VAT na nawozy Morawiecki uzasadnił koniecznością ochrony przed ryzykiem skoku cen żywności w kolejnych miesiącach. Jak szacuje premier, zmiany podatkowe kosztować będą budżet państwa 15-20 mld zł. Ignacy Morawski, główny ekonomista “PB” uważa, że nie należy zakładać przejściowości ulg. Obniżki VAT są ogłoszone jako przejściowe. Ale powinniśmy zakładać, że są przejściowe? Czy na rok (z hakiem) przed wyborami ktoś będzie podnosił VAT? A może będą wcześniejsze wybory?

Zakładam, że jakaś część obniżek VAT będzie stała. — Ignacy Morawski (@iggnacy) January 11, 2022 Ekonomiści mBanku również uważają, że jest spora szansa, że pół roku obowiązywania tarczy przedłuży się, ponieważ wprowadzenie obniżonych stawek znacząco zwiększa szansę na dwucyfrową inflację w lipcu (kiedy wszystkie efekty się odwracają). “Jeśli wszystko skończy się w lipcu, potężne efekty bazowe sprawią, że osiągnięcie celu inflacyjnego w drugiej połowie 2023 roku będzie dość łatwe. Swoje dołoży też hamująca gospodarka, choć tu efekty będą bardziej widoczne na przełomie 2023 i 2024” - komentują eksperci na twitterze. Na informacje o spadku VAT na nawozy pozytywnie zareagował kurs ich producenta - Grupy Azoty.