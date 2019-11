Rząd USA nie chce już zmniejszać ilości nikotyny w papierosach

Borówki amerykańskie z Polski po chorwacku

Borówką amerykańską Hanna i Jan Karwowscy zajmują się od 40 lat. Zaczęło się od podwarszawskiej plantacji, później — razem z kolejnym pokoleniem — założyli Plantację nad Tanwią (na Zamojszczyźnie), a teraz skusił ich cieplejszy klimat — ruszyła uprawa w chorwackiej miejscowości Dereza (60 km na wschód od Zagrzebia). Zamojską plantację prowadzi Dominika Kozarzewska w ramach grupy Polskie Jagody, chorwacką — Agata Małkiewicz, prezes Dar Blue, z chorwackimi i polskimi partnerami. Obie spółki łączą wspólnicy — rodzice. Między Hiszpanią a Polską — Na pomysł, żeby założyć plantację za granicą, w cieplejszym klimacie, wpadli rodzice. Zastanawiali się nad Bałkanami, wybór padł na Chorwację, która akurat przygotowywała się do wejścia do UE. Można było tam wówczas kupić ziemię w atrakcyjnej cenie i skorzystać z funduszy przedakcesyjnych — wyjaśnia Agata Małkiewicz. Podkreśla, że w starcie w Chorwacji bardzo pomogła firmie polska ambasada, która teraz wspiera rozwój borówkowego biznesu. — Zaczęliśmy szukać partnera do tego projektu, pojawili się Chorwaci, którzy mieli małą...