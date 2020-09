Rząd zajmie się budżetem na 2021 rok oraz strategią zarządzania długiem publicznym do 2024 roku

Projekt ustawy budżetowej na 2021 r., strategia zarządzania długiem sektora finansów publicznych w latach 2021-2024, trzyletni plan limitu mianowań urzędników w służbie cywilnej - to niektóre z projektów, którymi zajmie się rząd na poniedziałkowym posiedzeniu.

Projekt ustawy budżetowej na rok 2021, którym zajmie się w poniedziałek Rada Ministrów, został przyjęty w trybie obiegowym pod koniec sierpnia. Zgodnie z projektem dochody budżetu państwa w 2021 r. wyniosą 403,7 mld zł, a wydatki 486 mld zł. Oznacza to deficyt rzędu 82,3 mld zł. Rząd deficyt tłumaczy potrzebą zabezpieczenia środków m.in. na inwestycje, które mają ożywić gospodarkę dotkniętą kryzysem spowodowanym przez pandemię koronawirusa.

W budżecie środków europejskich projekt zakłada dochody w wysokości 80,5 mld zł i wydatki w kwocie 87,3 mld zł. Deficyt budżetu środków europejskich ma wynieść 6,9 mld zł.

Według komunikatu CIR łączny deficyt w wysokości 82,3 mld zł "pozwoli zabezpieczyć środki na wzmocnienie - m.in. poprzez inwestycje - rozwoju gospodarki dotkniętej przez COVID-19". Jak podkreślono, kontynuowane też będą priorytetowe działania rządu w zakresie polityki społeczno-gospodarczej.

Rząd w poniedziałek omówi również strategię zarządzania długiem sektora finansów publicznych w latach 2021-2024, którą przedstawi minister finansów.

Szef Służby Cywilnej zaprezentuje trzyletni plan limitu mianowań urzędników w służbie cywilnej na lata 2021-2023.

Ministrowie zajmą się także projektem noweli ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wprowadzającym rozwiązanie wzorowane na estońskim CIT. Zgodnie z projektem małe i średnie spółki (z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjne), których roczne przychody nie przekraczają 50 mln zł i których udziałowcami są wyłącznie osoby fizyczne, będą mogły skorzystać z przesunięcia poboru podatku w postaci ryczałtu.

Przedsiębiorstwa te będą płaciły podatek CIT w momencie, gdy podjęta zostanie przez wspólników spółki uchwała o podziale zysków. Rozwiązanie ma zachęcać przedsiębiorców do tego, aby pozostawiali zysk w spółkach w celach reinwestycyjnych, czyli np. na dalsze inwestycje. Podatnik będzie mógł utworzyć specjalny fundusz na cele inwestycyjne utworzony z zysku.

Nowa formuła poboru podatku CIT dla małych i średnich przedsiębiorstw zgodnie z projektem byłaby fakultatywna.

Rząd zajmie się także projektem noweli ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Projekt zakłada m.in. podwyższenie limitu przychodów z bieżącego roku podatkowego z 1,2 mln euro do 2 mln euro uprawniających do korzystania z obniżonej 9 proc stawki podatku CIT oraz nadanie spółkom komandytowym statusu podatnika podatku dochodowego.

Zgodnie z projektem krajowe regulacje dotyczące źródeł dochodów mają zostać dostosowane do standardów umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Ponadto projekt zakłada też wprowadzenie obowiązku sporządzania i podania do publicznej wiadomości polityki podatkowej za rok podatkowy przez podatników podatku CIT oraz wprowadzenie rozwiązania uprawniającego podatników do skorzystania ze zwolnienia z podatku od przychodów z budynków także w przypadku, gdyby po dniu 31 grudnia 2020 r. (koniec terminu obecnie obowiązującego zwolnienia), nadal obowiązywał stan epidemii.

Rząd będzie także rozmawiał o kolejnym projekcie rozporządzenia w sprawie zakazów w ruchu lotniczym. Kolejne rozporządzenia w tym zakresie regulują siatkę połączeń lotniczych w związku ze stanem pandemii w poszczególnych państwach i kolejnymi restrykcjami wprowadzanymi w wyniku pandemii w różnych regionach świata.