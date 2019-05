Rząd zrobi potężną konkurencję wynajmującym mieszkania

Sukces programu Mieszkanie+ jest dla właścicieli mieszkań na wynajem scenariuszem negatywnym — szczególnie teraz, gdy kryteria dochodowe dla najemców ubiegających się o rządowe dopłaty mają zostać bardzo wyraźnie zliberalizowane

Przekształcenie użytkowania wieczystego we własność z 99-proc. bonifikatą i dopłaty do czynszu dla zarabiających 12 tys. miesięcznie — między innymi takie zmiany przegłosował sejm na ostatnim posiedzeniu. Tym samym nowelizacja ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości, która ma dostarczyć grunty pod budowę „rządowych czynszówek”, została wykorzystana do zmiany zasad kilku głośnych w ostatnim czasie ustaw.Sejm zaakceptował pomysły rządu, który chce, aby ponadprzeciętne zarobki przestały być problemem w dostępie do programu Mieszkanie na Start. Chodzi o dopłaty do czynszów dla osób gorzej...