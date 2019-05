Czarny scenariusz dla właścicieli mieszkań

Odpływ imigrantów zarobkowych, podwyżki stóp procentowych czy pogorszenie się sytuacji na rynku pracy to dziś największe zagrożenia dla inwestorów aktywnych na rynku mieszkaniowym

W ostatnich tygodniach dobre nastroje inwestorów na rynku mieszkaniowym mogło zmącić kilka informacji. Najpierw REAS JLL poinformował, że w pierwszym kwartale deweloperzy z największych miast sprzedali o 10 proc. mniej mieszkań niż w analogicznym okresie przed rokiem. Potem bank centralny dodał do tego informacje o tym, że banki komercyjne planują utrudnić dostęp do kredytów hipotecznych. Jakby tego było mało, to co miesiąc GUS dokłada do tych informacji dane na temat spadającej liczby mieszkań, na których budowę deweloperzy dostali w pierwszym...