Ile zarobisz na najmie mieszkania

Zanim kupisz mieszkanie, które ma być źródłem dochodu, rzetelnie policz rentowność inwestycji. Cena i czynsz to za mało. Podpowiadamy, co jeszcze trzeba uwzględnić w kalkulacji

W ostatnich latach nawet 40-50 tys. osób rocznie kupowało pierwsze mieszkanie na wynajem — wynika z szacunków stowarzyszenia Mieszkanicznik. Skłaniała je do tego rentowność — nawet kilka razy wyższa niż oprocentowanie bankowej lokaty. Ale co to właściwie jest rentowność wynajmu i jak ją liczyć? Sprawa tylko z pozoru wydaje się prosta. Można wziąć pod uwagę możliwy do osiągnięcia czynsz, pomnożyć przez 12 (miesięcy w roku) i odnieść do ceny zapłaconej za mieszkanie. Załóżmy, że trzypokojowe lokum w Warszawie można...