Rzeczkowska: współpraca z USA kluczowa dla powodzenia globalnej reformy podatkowej

Jak poinformował w komunikacie resort finansów, minister finansów Magdalena Rzeczkowska spotkała się w poniedziałek z sekretarz skarbu USA Janet Yellen. Rozmowa dotyczyła m.in. wdrożenia globalnej reformy podatkowej wypracowanej na poziomie OECD, czyli globalnego minimalnego opodatkowania przedsiębiorstw międzynarodowych.

Magdalena Rzeczkowska. materiały prasowe

Ministerstwo przypomniało, że dwuczęściowa reforma składa się z tzw. dwóch filarów, które obejmują opodatkowanie największych i najbardziej dochodowych grup międzynarodowych, w tym spółek cyfrowych, oraz wprowadzenie globalnego minimalnego poziomu efektywnego opodatkowania.

Polska silnie popiera działania na rzecz sprawiedliwego i skutecznego systemu przeciwdziałającego unikaniu i uchylaniu się od opodatkowania, w tym zapewnienia sprawiedliwego opodatkowania tzw. gigantów cyfrowych - dodano.

Jak powiedziała, cytowana w komunikacie minister Magdalena Rzeczkowska, porozumienie na poziomie OECD to pakiet dwóch filarów i "zależy nam na tym, by reforma podatków została zrealizowana w całości" – podkreśliła. "Oczekujemy gwarancji, że reforma nie zatrzyma się w pół drogi, ale że doprowadzimy do tego, by duże firmy płaciły podatki w krajach, w których następuje konsumpcja dóbr i usług" - mówiła.

"Współpraca ze stroną amerykańską jest kluczowa dla powodzenia tego procesu i całej globalnej reformy" – wskazała minister finansów.

Resort podał ponadto, że polska minister finansów i amerykańska sekretarz skarbu, rozmawiały również o wpływie ataku Rosji na Ukrainę i na światowe finanse oraz gospodarkę, a także o wsparciu Ukrainy w bieżącej sytuacji i w odbudowie po wojnie.