S&P 500 i Dow Jones zaczynają tydzień od spadków

Indeksy Dow Jones i S&P 500 zakończyły poniedziałkową sesję ze stratą. To efekt niepewności wśród inwestorów wywołanej nałożeniem przez wiele krajów świata surowych sankcji na Rosję.

Dow Jones spadł o 0,49 proc. do 33,892.60 pkt, a S&P 500 o 0,24 proc. do 4,373.94 pkt. Nasdaq Composite wzrósł o 0,41 proc. do 13,751.40 pkt.

Zniżkowało 20 z 30 spółek z indeksu Dow Jones. Liderem wzrostów był Chevron (+2,58 proc.), zaś spadków JPMorgan (-4,17 proc.). Zwyżkowały jedynie cztery z 11 głównych sektorów S&P 500. Najwięcej zyskała energia (+2,57 proc.), a najmocniej traciły nieruchomości (-1,78 proc.). Sesji do udanych nie może zaliczyć także sektor bankowy, który stracił w związku z decyzją o odłączeniu Rosji od systemu SWIFT oraz sankcjami na rosyjski bank centralny. Oprócz JPMorgan zniżkowały także Goldman Sachs (-2,52 proc.), Bank of America (-1,82 proc.), Citigroup (-4,44 proc.) oraz Wells Fargo (-1,37 proc.). Przeciwny trend można było zaobserwować na akcjach spółek zbrojeniowych po informacji, że Niemcy planują zwiększenie nakładów na obronność. Zwyżkowały m.in. koncerny Lockheed Martin (+6,67 proc.) oraz Raytheon Technologies (+4,67 proc.). Akcje Tesli zdrożały o 7,48 proc. po tym gdy niemieckie ministerstwo środowiska poinformowało, że jest w końcowej fazie procesu wydawania pozwoleń na rozpoczęcie produkcji w nowej fabryce pod Berlinem. Ropa naftowa WTI z dostawą w kwietniu zdrożała w trakcie poniedziałkowego zamknięcia aż o 4,13 USD (+4,5 proc.) do 95,72 USD za baryłkę, zaś europejski benchmark, ropa Brent, o 3,06 USD (+3,1 proc.) do 100,99 USD za baryłkę. Kontrakty terminowe na złoto z dostawą w kwietniu zdrożały o 13,10 USD (+0,7 proc.) do 1900,70 USD za uncję. Rentowność 10-letnich obligacji skarbowych spadła o 13 punktów bazowych do 1,83 proc.