S&P podtrzymała ratingi Polski

Perspektywa obu ratingów została podtrzymana na poziomie stabilnym.

Amerykańska agencja podtrzymała również krótkoterminowy rating dla zadłużenia w walucie krajowej na poziomie A-1 oraz dla długu w walutach obcych na poziomie A-2

W komunikacie podano, że stabilna perspektywa odzwierciedla balans między ryzykiem makroekonomicznym wynikającym z konfliktu rosyjsko-ukraińskiego, a gwarancjami jakie zapewniają silny bilans zewnętrzny i w zakresie finansów publicznych kraju.

Agencja w swoich projekcjach gospodarczych dla Polski oczekuje w 2022 r. wzrostu PKB o 3,6 proc. i 3,1-proc. dynamiki w roku przyszłym.

S&P spodziewa się, że referencyjna stopa procentowa w Polsce wzrośnie z obecnych 3,5 proc. do 5 proc. w tym roku zaś do końca 2023 r. do 5,5 proc.