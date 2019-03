Sąd odroczył do 29 V rozprawę ws. zatwierdzenia układu GetBack z wierzycielami

Do 29 maja odroczył w środę wrocławski sąd rozprawę ws. zatwierdzenia układu spółki GetBack z wierzycielami. Za zatwierdzeniem układu opowiedzieli się nadzorca sądowy, rada wierzycieli, kurator obligatariuszy i zarząd GetBacku.

Zgromadzenie wierzycieli spółki GetBack przegłosowało zawarcie układu 22 stycznia. Głosowane wówczas były jedynie propozycje zarządu spółki GetBack. Za przyjęciem układu głosowało ponad 3,3 tys. wierzycieli, co stanowi 86 proc. wierzytelności. 25 stycznia sąd wydał postanowienie o przyjęciu układu.

W środę sąd restrukturyzacyjny zebrał się na rozprawie ws. zatwierdzenia tego układu. Za zatwierdzenie układu opowiedzieli się nadzorca sądowy, rada wierzycieli, kurator obligatariuszy i zarząd GetBack. Przeciwko zatwierdzeniu było trzech indywidualnych wierzycieli.

Przewodniczący składu sędziowskiego, sędzia Tomasz Poprawa, odroczył rozprawę do 29 maja. Jednocześnie sąd zobowiązał spółkę GetBack oraz nadzorcę sądowego, aby do 8 maja przedstawili informację dotycząca realizacji transakcji zawartej przez GetBack z Hoist Finance AB. Chodzi o zawartą 31 stycznia umowę, na podstawie, której Hoist kupi od GetBacku aktywa o wartości ok. 400 mln zł.

Sąd zobowiązał także GetBack, aby do 15 maja złożył do akt sprawy sprawozdanie finansowe za rok 2018. Sąd zobowiązał też nadzorcę, by do 24 maja przedstawił zaktualizowaną informację o realizacji planu restrukturyzacyjnego oraz zaspokajania bieżących zobowiązań spółki GetBack.

Układ zawarty na początku stycznia z wierzycielami zakłada działalność operacyjną GetBacku z równoczesnym stopniowym upłynnianiem aktywów spółki tak, by przyśpieszyć spłatę zobowiązań i zneutralizować ryzyko działalności operacyjnej.

Według układu niezabezpieczeni wierzyciele spółki zostaną spłaceni na poziomie 25 proc. w ciągu 8 lat. Pierwsza rata dla wierzycieli niezabezpieczonych ma zostać wypłacona według głosowanego układu w 2020 r. W pierwszym kroku spółka spłaci wierzycieli zabezpieczonych. Układ nie przewiduje konwersji obligacji na akcje spółki