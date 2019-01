Sąd sposobem na drogi prąd

Zmokła Kura uczy dzieci pichcić

Słowiańskie moce czarodziejskich wywarów, słodkie sekrety, tłusty łikend (pisowania oryginalna) — to tylko niektóre nazwy zajęć kulinarnych organizowanych przez studio Zmokła Kura działające w Białymstoku. Historia tego miejsca rozpoczęła się w 2013 r. Wtedy zostało otwarte przy jednej z białostockich pływalni jako kawiarnia. Stąd też wziął się pomysł na oryginalną nazwę opisującą wygląd osób, które przed chwilą wyszły z basenu i mokre przychodziły do kafejki coś zjeść. — W naszej kawiarni staraliśmy się serwować dobre i domowe jedzenie. Wielu klientów pytało, jak to robimy, że jest tu tak smacznie. Branża gastronomiczna rządzi się swoimi prawami, są więc dni, kiedy ruch jest duży, i dni, kiedy nie ma go wcale. Warto też zauważyć, że w ostatnich latach gotowanie stawało się trendy. Te okoliczności spowodowały, że postanowiliśmy wystartować z warsztatami kulinarnymi, jednak tylko dla maluchów, co było spowodowane niewielką przestrzenią kawiarnianą. Z czasem sympatyków gotowania przybywało — i tak podjęliśmy decyzję o przeniesieniu się do większego lokalu, już jako pełnowymiarowe studio kulinarne —...