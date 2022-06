Salve Medica: medycyna na najwyższym poziomie

Blisko 30 lat temu dwójka znakomitych lekarzy, Sławomir Sobkiewicz i Waldemar Lech, wyszła naprzeciw wysokim standardom medycznym. Stworzyli gabinety zupełnie różne od tych, jakie oferowała wtedy publiczna służba zdrowia. Duża determinacja i ustawiczny rozwój spowodowały, że dziś marka Salve Medica jest znana nie tylko w Łodzi, ale również poza granicami kraju.

– Naszym pacjentom oferujemy usługi medyczne i obsługę na najwyższym poziomie. Mamy niemal 300 lekarzy specjalistów, lekarzy rodzinnych, prowadzimy diagnostykę obrazową, laboratorium genetyczne, klinikę płodności oraz nowoczesne terapie onkologiczne – mówi Ewelina Barylska, dyrektor Salve Medica w Łodzi.

Ewelina Barylska, dyrektor Salve Medica w Łodzi

Technologiczne wsparcie

Kompleksowość leczenia i komfort pacjenta zapewnia również Szpital Specjalistyczny Salve Medica, który posiada najnowocześniejszy w mieście blok operacyjny, na którym wykonywane są zabiegi urologiczne, ginekologiczne, onkologiczne i laryngologiczne.

Salve Medica dysponuje słynnym robotem da Vinci. Ale warto podkreślić, że szpital jako pierwsza placówka w Polsce (!) zakupił też robota chirurgicznego nowej generacji Versius®, służącego do wykonywania zabiegów chirurgii minimalnie inwazyjnej. Jest to dzieło supernowoczesnej technologii, która stanowi m.in. przełom w walce z rakiem prostaty.

– Jestem bardzo dumna, że byliśmy pierwszym ośrodkiem w Polsce wykonującym operacje z wykorzystaniem robota Versius® oraz pierwszym referencyjnym ośrodkiem szkolącym chirurgów z całej Europy środkowo-wschodniej. Przyszłość medycyny rysuje się na naszych oczach. W tym momencie chirurdzy z Salve Medica otrzymali narzędzia na miarę XXI wieku. Tego typu rozwiązanie technologiczne zwiększa precyzję i dokładność naszych lekarzy. Dla pacjentów oznacza to krótsze pobyty w szpitalu i szybszy czas powrotu do zdrowia. Jest to dla nas wielki sukces i jednocześnie zaszczyt – dodaje Ewelina Barylska.

Nowe gabinety i oddziały

Rok temu łódzkie Centrum Medyczne oddało do użytku nowe skrzydło szpitala, w którym znajdują się dwa oddziały onkologiczne, gabinety diagnostyczno-zabiegowe oraz lekarskie. Rozbudowa placówki trwała rok. Nowy obiekt ma powierzchnię ponad 1,5 tys. mkw. Na parterze rozbudowanej części znalazła się rejestracja, która dzięki większej liczbie stanowisk usprawniła obsługę pacjentów, cztery gabinety lekarzy POZ, gabinet diagnostyczno-zabiegowy oraz przestrzeń badań klinicznych.

Na pierwszym piętrze powstały dwa oddziały onkologiczne z czterema gabinetami lekarskimi. Na oddziałach pacjenci mają do dyspozycji 3-łóżkowe sale z telewizorami oraz łazienkami, 17 foteli do chemioterapii, a także salę odpoczynku. Gabinety lekarzy onkologów, punkt pobrań oraz oddział są od teraz zlokalizowane w jednej przestrzeni, co upraszcza ścieżkę pacjenta w szpitalu. Powstała także przestrzeń wspólna z salą telewizyjną, biblioteczką oraz aneksem kuchennym.

– Wszystko po to, by nasi pacjenci mogli uzyskać kompleksową pomoc medyczną i mieć zapewnione najwyższe standardy medyczne. Nasza oferta plasuje się wśród bardzo dobrych ośrodków zarówno w kraju, jak i za granicą – mówi Ewelina Barylska.

Salve Medica prowadzi także przychodnię w Warszawie przy ulicy Wilanowskiej.

Świadczenia oferowane w placówkach Salve Medica są zarówno finansowane przez NFZ, jak i komercyjnie. Więcej szczegółów oferty ośrodka znajduje się na stronie www.salvemedica.pl.

Grażyna Herich