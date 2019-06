Samochód z supermarketu

Rynek samochodów na abonament rośnie. Francuski lider tego rynku wszedł do Polski z przytupem, stawiając na sprzedaż samochodów w centrach handlowych

Czy można korzystać z samochodu, nie posiadając go na własność? Ile salonów należy odwiedzić, by wybrać wymarzony pojazd? Kiedy sprzedać auto i jak to zrobić, by nie stracić? Qarson ma być odpowiedzią na wiele takich pytań, przed którymi stają osoby rozważające wymianę lub zakup nowego auta.

Online i w realu

Klienci Qarsona wybierają samochód online lub w stacjonarnych punktach sprzedaży w galeriach handlowych. Zdaniem właściciela firmy auta na abonament to dobra alternatywa dla leasingu czy popularnego w większych miastach carsharingu. Miesięczna rata najtańszego modelu samochodu to ok. 500 zł. W ramach tej opłaty kierowca otrzymuje bezpłatny serwis i przeglądy gwarancyjne oraz pakiet 10 tys. km. Odpadają też formalności związane ze sprzedażą samochodu.

– To jest wielki skok jakościowy, a cały proces zakupu jest zdecydowanie prostszy, bo od początku wiadomo, ile to kosztuje – zalety tego rozwiązania wylicza Damian Ciesielczyk, założyciel firmy Qarson.

Choć firma rozpoczęła działalność we Francji, to jej właścicielem jest Polak. Damian Ciesielczyk na pomysł stworzenia Qarsona wpadł w trakcie studiów. Zaczęło się od zwykłej sprzedaży internetowej i trzech pracowników call center. Z jednego miejsca firma obsługiwała całą Francję. W tym roku Qarson będzie obchodził swoje dziesiąte urodziny, choć oferta abonamentowa pojawiła się dopiero pięć lat temu.

– Zauważyłem, ile rzeczy można zmienić w branży motoryzacyjnej i w podejściu do sprzedaży samochodów – wspomina Damian Ciesielczyk.

Damian Ciesielczyk rozwijał biznes w sprzyjających francuskich warunkach – rynek jest tam bowiem dużo większy niż w Polsce. We Francji rocznie indywidualni nabywcy kupują ok. 1 mln pojazdów, w Polsce jest to ok. 150 tys.

Właściwy moment

– Rynek francuski jest też bardziej rozwinięty, dzięki czemu nasza inwestycja miała większe szanse na powodzenie. Dzisiaj we Francji Qarson jest liderem rynku samochodów na abonament, naturalną koleją rzeczy było więc pojawienie się firmy w Polsce. Teraz na każdym kroku widzimy, że nasza decyzja wejścia na polski rynek była słuszna i że zrobiliśmy to we właściwym momencie – mówi Ciesielczyk.

Wyzwaniem okazała się zmiana podejścia do dystrybucji. Na początku Qarson swoje auta na abonament oferował jedynie przez internet. Potem postawił na centra handlowe.

– Wiedzieliśmy, że musimy być tam, gdzie jest klient, a poza internetem klient jest właśnie w centrach handlowych. Zaczęliśmy od jednego punktu, a dzisiaj mamy pokrycie całego kraju. Mamy kilkanaście punktów w największych miastach – wylicza Damian Ciesielczyk.

Wyspa w centrum handlowym znacznie różni się jednak od tradycyjnego salonu samochodowego. Tu sprzedaż wymaga zupełnie innego podejścia, inny musi być sprzedawca, bo i klient się różni. Tradycyjnie sprzedawca samochodów obsługuje jednego, dwóch klientów dziennie, w centrum handlowym – kilkudziesięciu.

– Przez rok pracowaliśmy nad projektem sprzedaży w centrach handlowych i wydawało się nam, że wiemy dużo. Otwarcie tego punktu pokazało nam jednak, że nie wiemy nic. Przez kolejne półtora roku spędziliśmy wiele dni i nocy w galerii handlowej. Obserwowaliśmy klientów i doskonaliliśmy nasze rozwiązania. Wprowadziliśmy kilkaset mniejszych i większych modyfikacji i przez te 18 miesięcy dopracowaliśmy nasz model sprzedaży – mówi Damian Ciesielczyk.

Na razie firma planuje dalej rozwijać się w Polsce i nie szuka kolejnych rynków do zdobycia.

– Rynek polski jest już dojrzałym dużym rynkiem i na pewno jeszcze trochę czasu zajmie nam doskonalenie się i dostosowanie naszej firmy tak, żeby stała się idealnym miejscem do zakupu samochodu – uśmiecha się właściciel Qarsona.

Okiem eksperta



Qarson wpisuje się w trendy na rynku motoryzacyjnym



Martyna Dziubak analityk ds. sektora TSL i automotive w Santander Bank Polska



W Santander Bank Polska uważamy, że najważniejszymi kierunkami rozwoju nie tylko globalnego, ale i krajowego sektora motoryzacji są connected cars, napędy alternatywne, auta autonomiczne i właśnie carsharing. Wspólnym mianownikiem tych trendów jest jeden nadrzędny gigatrend — urbanizacja. To właśnie ona wpłynęła na powstanie i rozwój mody na współdzielenie aut. Według danych Organizacji Narodów Zjednoczonych w 2017 r. jej wskaźnik dla całego świata wynosił 55 proc. ONZ prognozuje jednocześnie, że co 5 lat w miastach całego świata będzie przybywało około 400 mln mieszkańców i w 2050 r. wskaźnik urbanizacji ma już wynosić 68 proc., a liczba mieszkańców miast sięgnie około 2/3 światowej populacji. Carsharing rozumiany jest jako wynajem aut na minuty, ale jego przejawem jest także średnio- i długoterminowy wynajem stanowiący alternatywę dla zakupu auta. Sam carsharing oraz związane z nim nowe technologie w branży motoryzacyjnej pojawiają się jako odpowiedzi na problemy komunikacyjne w szybko powiększających się miastach. Chodzi tu m.in. o zanieczyszczenia powietrza, korki uniemożliwiające swobodne przemieszczanie się czy problemy z miejscami postojowymi i parkingami.



Z kolei u podłoża rozwoju trendu wynajmu aut na abonament leży zmiana w podejściu do posiadania samochodów. Na znaczeniu zyskują dostępność, wygoda, a także elastyczność. Istotne są również coraz szybsze zmiany technologiczne, które skracają cykl życia aut i powodują, że klienci chcą je coraz częściej wymieniać na nowsze modele. Dlatego popularność aut na abonament rośnie zarówno w przypadku klientów indywidualnych, jak i biznesowych. Jak podaje Polski Związek Wynajmu i Leasingu Pojazdów, w samym 2018 r. liczba samochodów w usłudze wynajmu krótko- i średnioterminowego wzrosła o 16,1 proc., a długoterminowego, czyli powyżej 24 miesięcy, o 17,5 proc. Qarson zidentyfikował tę rosnącą niszę, a jego oferta wpisuje się w zmieniający się model korzystania z pojazdów i w przyszłość samej motoryzacji.