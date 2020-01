Samsung nie zapomniał o... drwalach

Koreański koncern pokazał ostatnio tyle nowości, że jedna mogła umknąć uwadze. To smartfon z wymienną baterią

Całkiem możliwe, że zapomnieliście już czasy, w których można było łatwo i szybko wyjąć baterię z telefonu. Kiedyś było to konieczne, żeby w ogóle włożyć kartę SIM. Dziś to już rzadkość, a umiejętne otwarcie topowego modelu wymaga nie lada wprawy i odpowiedniego śrubokrętu, choć z zasady lepiej tego nie robić. Samsung wchodzi w nowy rok z nowym smartfonem z serii Galaxy z trochę skomplikowanym dodatkiem w nazwie — XCover Pro. To tak jakby chcieć dodać wszystkie oznaczenia smartfonowych „wypasów” do nazwy, bo gadżet ma się kojarzyć z tym, co ekstremalne i profesjonalne. Koreańczycy reklamują go zresztą jako coś przygotowanego specjalnie dla biznesu, szczególnie dla takich branż, jak handel, produkcja, opieka zdrowotna czy logistyka, a można byłoby dodać, że także budownictwo i przemysł drzewny. Samsung Galaxy XCover Pro jest bowiem niczym innym, jak smartfonem wyposażonym w bardziej wytrzymałą obudowę i pakiet usług przydatnych do pracy w zespole. Jednocześnie ma mniej „roboczy” i bardziej dyskretny wygląd niż poprzednik XCover 4.

Zobacz więcej ROBOTNIK W CENIE: Samsung zapewnia, że nowy Galaxy XCover Pro jest wydajny w każdych warunkach i niestraszne są mu kurz, woda czy upadki. Nic jednak nie jest za darmo i zagraniczne media donoszą, że smartfon będzie kosztował około 500 USD. Cen w Polsce nie znamy, ale jeśli to prawda, to nowa wersja będzie znacznie droższa od sprzedawanej obecnie. Za model XCover 4s trzeba zapłacić u nas prawie 1200 zł. Fot. ARC

Sprzęt spełnia normę IP68 w zakresie wodo— i pyłoszczelności, może upaść z wysokości 1,5 metra i ma certyfikat odporności na ekstremalne warunki atmosferyczne, czyli wilgoć, ciepło i zimno, choć to ostatnie na razie nam nie grozi. Funkcją, która przyciągnęła uwagę, jest jednak wymienna bateria. Zamiast podłączania powerbanków można po prostu wyjąć wyczerpany akumulator i włożyć nowy, sprzedawany oddzielnie. Trochę już zapomnieliśmy o tym, że wyjęcie baterii z telefonów było kiedyś takie proste. Ekstremalny model Galaxy ma 6,3-calowy wyświetlacz Infinity FHD, który ponoć został ulepszony, żeby ułatwić korzystanie w deszczu lub trakcie opadów śniegu, boczny czytnik linii papilarnych, dwa programowalne klawisze dostępu, procesor Exynos 9611 i technologię mobilnego punktu sprzedaży (POS), czyli jak biznes, to biznes. Korzystając z zasobów Microsoftu koreański koncern wprowadził też funkcję „walkie talkie”, dzięki której po naciśnięciu jednego klawisza możliwe jest szybkie połączenie z siedzibą swojej firmy lub zespołem znajdującym się w terenie. Wytrzymały smartfon nie będzie oczywiście walczył o miejsce w czołowej dziesiątce najchętniej kupowanych gadżetów i nie pobije swoimi wynikami flagowych produktów Apple’a, Huaweia czy choćby topowych Galaxy, ale jest dowodem na to, że nawet taki gigant jak Samsung myśli o różnych niszach. Każdy ma chyba w rodzinie dziadka lub wujka, który poluje na smartfony z mocniejszą obudową, jak choćby Hammera Explorera od MyPhone’a, czy smartfony sygnowane marką Caterpillar, kojarzoną raczej z produkcją maszyn budowlanych i górniczych, lub dokupuje pancerne obudowy, dzięki którym smukły model zaczyna przypominać panel sterowania dźwigów na budowie. Przy odrobinie szczęścia tak zabezpieczony telefon przeżyje spotkanie ze szlifierką w garażu lub nawet — o zgrozo — z kosiarką w czasie prac w ogrodzie. Jeśli pójdziesz rąbać drzewa do lasu, to też lepiej wziąć coś w tym stylu. Galaxy XCover Pro nie jest jedyną nowością oferowaną przez Samsunga, który podczas targów technologicznych CES w Las Vegas pokazał cały pakiet nowych produktów, usług i rozwiązań. Gwoli ścisłości ogłosił tam w zasadzie początek nowej ery, która ma wyznaczać kierunek koncernowi w najbliższych latach. Strategia określona jako „era doświadczeń” zakłada, że inteligentne maszyny staną się towarzyszami naszego życia, będą nas rozumiały, uczyły się zwyczajów i wspierały w codziennych prozaicznych obowiązkach. Dom stanie się jakby żywym organizmem wypełnionym mądrymi technologiami. Zwiastunem przyszłości jest Ballie, uroczo wyglądająca, poruszająca się na kołach, żółta kula z wbudowaną kamerą i dostępem do zasobów sztucznej inteligencji. Zarządza mieszkaniem, opiekuje się zwierzakami, przemyka po podłodze z pokoju do pokoju. H.S. Kim, prezes Samsung Electronics odpowiedzialny za dział elektroniki użytkowej, podkreśla, że 2020 rok będzie kamieniem milowym w branży technologicznej, a nową epokę ma definiować „wydajność 5G”, która pozwoli zrealizować potencjał sztucznej inteligencji i internetu rzeczy. Wyjmowana bateria z XCover Pro brzmi przy tym jeszcze fajniej.

