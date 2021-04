Samsung przeskoczył Apple i powrócił na tron

Samsung, Apple i Xiaomi, tak wygląda czołowa trójka firm, które dostarczyły na rynek najwięcej smartfonów w pierwszym kwartale 2021 r.

Na tron udało się ponownie powrócić Samsungowi, którego sprzedaż napędzał flagowy model Galaxy S21. Południowokoreańki koncern z wynikiem na poziomie 76,5 mln sztuk zdetronizował Apple. Kalifornijski gigant technologiczny zdołał w pierwszych trzech miesiącach dostarczyć na rynek 52,4 mln popularnych iPhone’ów. Ostatnie miejsce na pudle przypadło dynamicznie rozwijającemu się chińskiemu koncernowi Xiaomi, który skutecznie wykorzystuje „słabość” innego chińskiego rywala Huawei, dotkniętego amerykańskimi sankcjami.

Wynik Xiaomi to 49 mln telefonów, co oznacza wzrost rzędu 62 proc. Udział spółki w rynku smartfonów wzrósł do 14 proc., wynika z raportu firmy Canalys.

Liderem tego zestawienia z wynikiem na poziomie 22 proc. pozostaje Samsung. Udział Apple szacowany jest na 15 proc.

Ogólnie globalne dostawy wzrosły w pierwszym kwartale o 27 proc. do 347 mln sztuk.

Na przyszłość branży coraz większym cieniem kładą się niedobory specjalistycznych chipów, co może doprowadzić do poważnego ograniczenia produkcji smartfonów, podobnie jak w przypadku branży motoryzacyjnej czy części komputerowych.