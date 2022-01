Samsung poinformował, że w IV kw. 2021 roku jego zysk operacyjny wzrósł w ujęciu rocznym o 52 proc. do 13,8 bln KRW (11,5 mld USD). W przypadku okresu od października do grudnia to najlepszy wynik od czterech lat, pisze Reuters.

Południowokoreański koncern na razie ujawnił wstępne dane. Pełny raport finansowy za czwarty kwartał ma zostać opublikowany 27 stycznia.