Sasin: nie zapadły żadne ostateczne ustalenia; rozmowy ws. górnictwa będą kontynuowane

Nie zapadły żadne ostateczne ustalenia; rozmowy ws. górnictwa będą kontynuowane - poinformował we wtorek wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin po zakończeniu spotkania zespołu, który ma opracować propozycje zmian w sektorze górniczym.

W obradach w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog" w Warszawie, którym przewodniczył Jacek Sasin, uczestniczyli przedstawiciele m.in. górniczych związków zawodowych.



"Rozmawiamy przede wszystkim o tym, jak ten sektor ma dalej funkcjonować i o tym, jak uratować spółki energetyczne w tej bliższej perspektywie, tego dotyczy ta rozmowa" - powiedział dziennikarzom po spotkaniu Sasin.



Dopytywany, czy w trakcie obrad była mowa o likwidacji kopalń, odparł: "Nie rozmawialiśmy o tego typu działaniach". Dodał, jednak, że "kiedyś likwidacja kopalń nastąpi".



"Rozmawialiśmy o przyszłości energetyki węglowej i górnictwa w dłuższej perspektywie czasu w relacji z polityką przede wszystkim klimatyczną Unii Europejskiej i również polityką energetyczną Polski, którą przygotowuje Ministerstwo Klimatu" - powiedział Sasin.



Minister pytany był o to, czy na spotkaniu padły, jakieś propozycje dla związkowców. "Rozmawialiśmy na różne tematy. Jesteśmy w dialogu. To nie jest tak, że zakończyliśmy rozmowę. Nie ma na razie żadnych ostatecznych na pewno ustaleń. Te rozmowy będą kontynuowane" - powiedział Sasin.



Jak mówił, z każdym kolejnym spotkaniem będziemy bliżej wypracowania wspólnego stanowiska.



Dziennikarze dopytywali też, kiedy będzie ewentualna decyzja ws. budowy elektrowni atomowej.



"Rozmawialiśmy również o tym dzisiaj. To było przedmiotem rozmów. Ostateczne rozstrzygnięcie będzie tutaj wraz z przyjęciem polityki energetycznej Polski. Pan minister (klimatu Michał - PAP) Kurtyka umówił się również z obecnymi tutaj przedstawicielami strony społecznej, że będzie z nimi ten projekt dokumentu konsultował" - powiedział Sasin.



Zespół ma do końca września wypracować rozwiązania dla pogrążonej w kłopotach Polskiej Grupy Górniczej oraz całej branży. Ma m.in. przeanalizować możliwości produkcji energii elektrycznej z węgla w perspektywie krótkoterminowej oraz inwestycje w energetyce i górnictwie - szczególnie te ukierunkowane na wysokosprawną i niskoemisyjną energetykę. W agendzie prac zespołu znajdą się także kwestie związane z polityką klimatyczną oraz wyjaśnienie roli gazu ziemnego, odnawialnych źródeł energii i węgla kamiennego w miksie energetycznym.



Decyzję o powołaniu zespołu podjęto 28 lipca br. w Katowicach, podczas spotkania związkowców z zarządem PGG oraz wicepremierem Sasinem.