Saudyjczycy eksportują coraz mniej ropy

Systematycznie obniża się eksport ropy z Arabii Saudyjskiej. Największy jej producent w kartelu OPEC sukcesywnie zmniejsza wydobycie by wpłynąć na ceny surowca.

Najnowsze dane wskazują, że w sierpniu dostawy ropy z Arabii Saudyjskiej zostały ograniczone do około 5,6 mln baryłek dziennie, co jest najniższą wartością od marca 2021 r. Tymczasem w lipcu było jeszcze 6,3 mln bpd.

Arabia Saudyjska wraz z Rosją przewodzą tzw. aliansowi OPEC+ i oba kraje zobowiązały się do dobrowolnych dodatkowych redukcji wydobycia oprócz tych uzgodnionych z pozostałymi członkami sojuszu.

Dostawy saudyjskiej ropy do Chin, największego odbiorcy tamtejszej ropy spadły do około 1,3 mln bpd. To najniższy wynik od czerwca 2020 r., czyli od pierwszych miesięcy pandemii koronawirusa.

W sierpniu jednak nie tylko te dwa kraje zmniejszyły wydobycie ropy. Jak podaje Bloomberg, na Bliskim Wschodzie również Kuwejt zmniejszył dostawy. Piąty co do wielkości producent OPEC zmniejszył je do około 1,5 mln bpd, najniższego poziomu od co najmniej końca 2016 r. Dostawy do Chin, największego nabywcy surowca pochodzącego z Kuwejtu spadły o około 45 proc.