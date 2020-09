Schaeffler, niemiecki producent części dla branży motoryzacyjnej i przemysłu, ogłosił redukcję 4,4 tys. miejsc pracy.

Spółka tłumaczy decyzję wpływem kryzysu spowodowanego przez pandemię na już wcześniej borykającą się z problemami branżę motoryzacyjną. Zwolnienia będą dotyczyć głównie 12 zakładów w Niemczech oraz dwóch w innych miejscach w Europie. Schaeffler oczekuje, że zmniejszenie mocy produkcyjnych i zamknięcie kilku zakładów pozwoli mu zaoszczędzić ok. 300 mln EUR rocznie do 2023 roku.

Globalna produkcja samochodów ma być w tym roku o ok. 20 proc. niższa niż w 2019 roku. Nie wróci do poziomu sprzed pandemii do 2024 roku, uważają eksperci.