Schetyna: nie zabierzemy programów socjalnych

Nic co zostało dane, nie zostanie odebrane, można utrzymać transfery socjalne, które zostały przyznane w ostatnich latach i można żyć w normalnym państwie, powiedział w piątek w Opolu szef PO Grzegorz Schetyna.

Schetyna zapewnił w piątek na konferencji prasowej w Opolu, że po wygranej Koalicji Obywatelskiej nie zamierza rezygnować z żadnego z uruchomionych przez prawicę programów socjalnych.



"Nic co zostało dane, nie zostanie odebrane. Można utrzymać transfery socjalne, które zostały przyznane w ostatnich latach i można żyć w normalnym państwie. My stawiamy jedno obok drugiego. My nie zabierzemy tego, co zostało dane i stworzymy Polakom szansę na to, żeby żyli, żeby mieszkali u siebie" - powiedział Schetyna.



Lider PO zapewnił, że jednym z priorytetów przyszłego rządu opozycji będzie - oprócz poprawy sytuacji w służbie zdrowia - wprowadzenie Aktu Odnowy Demokracji.



"Żeby (ludzie) mieli poczucie tego, że są u siebie i nikt ich nie wykluczy, nie wyrzuci. Pamiętam czasy, kiedy wypychano i wyrzucano z Polski. I dzisiaj jest tak samo. Mówimy: nie ma zgody na takie państwo. Nie ma zgody na państwo Kaczyńskiego. Dlatego tak głośno i wyraźnie mówimy: to jest bardzo ważna niedziela, od niej bardzo dużo zależy. Spotkajmy się przy urnach" - apelował Schetyna.