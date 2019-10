Schetyna: przedsiębiorcy potrzebują dobrego prawa, stabilności i przewidywalności

Przedsiębiorcy potrzebują dobrego prawa, stabilności i przewidywalności; potrzebują racjonalnego, dobrze zorganizowanego państwa, które nie zaskakuje a pomaga ich wspierać – powiedział w środę w Radomsku lider PO Grzegorz Schetyna.

Polityk PO przyjechał do Radomska, aby spotkać się z przedsiębiorcami i kandydatami Koalicji Obywatelskiej w wyborach do Sejmu z okręgu piotrkowskiego (nr 10). Spotkanie odbyło się na terenie radomszczańskiej strefy ekonomicznej.



Jak mówił Schetyna, dobry pracodawca to taki, który daje miejsca pracy, który o nie dba, który ma pomysł jak rozwijać własną firmę i jak inwestować.



Przypomniał, że rząd PO-PSL przeszedł "suchą nogą" największy kryzys ekonomiczny w ostatnich dziesięcioleciach, dlatego, że miał zaufanie do przedsiębiorców. Według niego, to musi być podstawowa zasada – otwartość i zaufanie, a nie kontrola i opresje. "My mówimy: niższe podatki, wyższa płaca. To nie jest nielogiczne, to ma głębszy sens, bo uważamy, że im mniejsze podatki, mniej złych regulacji, mniej złego prawa, to większa przestrzeń dla przedsiębiorców, dla tworzenia firm i ich rozwijania, a co za tym idzie, to większa liczba miejsc pracy" – powiedział.



Jak dodał, praca musi się opłacać zarówno pracownikom, jak i przedsiębiorcom. Jego zdaniem, zysk musi być wspólny, ponieważ wspólna musi być energia, która pozwoli rozwiązywać problemy.



Schetyna zwrócił uwagę, że KO jest za tym, aby minimalna płaca była wyższa, ale - jak dodał - nie może być tak, że o jej wysokości decyduje lider jakiejś partii, który ustala, ile będzie wynosić płaca minimalna za rok, za dwa lata i kolejne. To – jego zdaniem - jest absurdalne.



Według lidera PO, trzeba słuchać rynku, gospodarki i ludzi, którzy tworzą miejsca pracy. "Będziemy pomagać tym, którzy najmniej zarabiają, żeby chcieli pracować. Praca musi się opłacać. To nie transfery socjalne, wielokrotnie potrzebne, ale nie one zbudują potęgę naszego kraju i dadzą szansę dalszego rozwoju" – ocenił.



Jego zdaniem, trzeba aktywizować Polki i Polaków, dawać im szanse, najpierw poprzez oświatę, edukację, np. szkolnictwo zawodowe, ale później - pierwszą pracę, która musi się opłacać.



Schetyna ocenił też, że nie będzie sukcesu i poczucia wspólnej satysfakcji, jeżeli nie będzie dobrej współpracy między samorządem a stroną rządową. Według niego, tego nam dzisiaj brakuje.



W spotkaniu w Radomsku liderowi PO towarzyszyła grupa kandydatów KO w wyborach do Sejmu - Cezary Grabarczyk (nr jeden na liście), Magdalena Spólnicka, Roman Janiec i Jan Kowalczyk.