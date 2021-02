Scholz: USA usunęły kluczową przeszkodę w sprawie podatku cyfrowego

USA wycofały się z żądania, które dotychczas stało na przeszkodzie zawarcia międzynarodowego porozumienia w sprawie podatku cyfrowego, ogłosił niemiecki minister finansów Olaf Scholz.

- Stanowisko poprzedniej administracji, że zasady powinny być opcjonalne, zostało wycofane – poinformował Scholz, który uczestniczył w wirtualnym spotkaniu ministrów finansów i bankierów centralnych państw G20. – Nowe zasady dotyczące sprawiedliwego międzynarodowego opodatkowania powinny być obowiązujące dla wszystkich firm – dodał.

Olaf Scholz, fot. Bloomberg

Rozmowy ok. 140 państw dotyczące nowych zasad opodatkowania natrafiły na przeszkodę w ubiegłym roku w postaci żądania administracji Donalda Trumpa dotyczącego stworzenia reżimu tzw. bezpiecznych zatok, co oznaczało umożliwienie amerykańskim firmom niestosowanie się do zasad. Większość krajów nie godziła się jednak na opcjonalność dotyczącą płacenia podatków.

- Dziś widzimy mocne wsparcie dla sprawiedliwego opodatkowania dużych firm cyfrowych – ogłosił Scholz. – Moja amerykańska koleżanka Janet Yellen zadeklarowała dziś podczas spotkania ministrów finansów G20, że USA się przyłączają – dodał.

Scholz powiedział, że decyzja USA oznacza „gigantyczny krok” w kierunku osiągnięcia celu, którym jest zawarcie porozumienia do lata tego roku.