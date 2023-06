Ścieżka SMART: firmy mają więcej czasu na projekty

PARP wydłużyła termin konkursu z dotacjami dla przedsiębiorców, którzy chcą wprowadzać na rynek niesztampowe rozwiązania.

Właściciele mikro, małych i średnich firm mogą składać wnioski w konkursie Ścieżka SMART z działania 1.1 programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) do 30 października. Termin został przedłużony - pierwotny zakładał zgłoszenia do 30 czerwca. Beneficjenci otrzymają dofinansowanie do 80 proc. wartości kosztów projektu w zależności od rodzaju wydatków, wielkości firmy i lokalizacji inwestycji. W puli jest 890 mln zł.

Nowatorskie pomysły

Ścieżka SMART finansuje projekty innowacyjne i badawcze. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) wesprze przede wszystkim te przedsięwzięcia, które sprawdzą się na rynku. Celem konkursu jest przekucie nowatorskich pomysłów w produkty, technologie i usługi.

Dotacje popłyną do MŚP, których projekty uwzględniają takie elementy działalności gospodarczej jak prace B+R lub wdrożenia innowacji. To obligatoryjny wymóg konkursu.

Na dofinansowanie prac B+R mają szansę przedsiębiorcy, którzy planują tworzyć nowatorskie produkty, technologie lub usługi. Kolejny etap polega na wprowadzeniu opracowanych rozwiązań na rynek. Niezależnie od tego, jaki rodzaj przedsięwzięcia wybierze przedsiębiorca, jego celem powinno być stworzenie innowacji produktowej lub procesowej na poziomie co najmniej krajowym.

W Ścieżce SMART wnioskodawcy mają też możliwość dofinansowania pięciu dodatkowych elementów działalności gospodarczej. Są one fakultatywną częścią projektu. W zależności od potrzeb firmy przedsiębiorca może rozszerzyć zakres tematyczny przedsięwzięcia i uzyskać dofinansowanie na budowę lub rozbudowę własnego centrum badawczo-rozwojowego i zakup infrastruktury B+R. W grę wchodzą też rozwiązania związane z transformacją cyfrową, cyberbezpieczeństwem, doskonaleniem kompetencji pracowników i kadry zarządzającej, a także działania dotyczące promocji biznesu za granicą i tworzenia zielonych technologii.

Na no można wydać granty

Granty sfinansują usługi związane z prowadzeniem prac B+R i wspierające innowacyjność, a także doradcze i szkoleniowe. Ponadto pokryją koszty zakupu nieruchomości, materiałów i robót budowlanych. Dofinansowanie będzie można przeznaczyć również na wynagrodzenia dla personelu badawczego, udział w targach i misjach gospodarczych oraz ustanowienie i zabezpieczenie zaliczki.

Warto podkreślić, że dotacje pomogą przedsiębiorcom także w opracowaniu produktów i usług ułatwiających życie osobom z niepełnosprawnościami. Na tego typu przedsięwzięcia MŚP otrzymają w sumie 222 mln zł. Wnioski o dofinansowanie w konkursie Ścieżka SMART – Dostępność z działania 1.1. FENG będzie można składać od 6 lipca do 30 października. Celem projektów powinno być opracowanie lub wdrożenie innowacyjnych rozwiązań znoszących bariery dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami. Chodzi m.in. bariery, które występują w budynkach, urządzeniach, systemach informacyjno-komunikacyjnych, a także o zwiększenie dostępu do produktów i usług.

W Polsce nastąpił zauważalny długoterminowy wzrost nakładów na działalność badawczo-rozwojową. Ich udział w relacji do PKB wzrósł z 1 proc. w 2015 r. do 1,44 proc. w 2021 r. Szczególnie widoczny jest wzrost nakładów na prace B+R w sektorze przedsiębiorstw. Ich udział w relacji do PKB prawie się podwoił - z 0,47 proc. w 2015 r. do 0,91 proc. w 2021 r.

890 mln zł Tyle wynosi budżet konkursu Ścieżka SMART... 222 mln zł ...a tyle naboru Ścieżka SMART – Dostępność

View Survey